Het kan dat buitenaards leven van ons bestaan op aarde afweet

Of je nu wel of niet in buitenaards leven of wellicht zelfs in aliens gelooft, helemaal donker en zwart is het daar niet in de ruimte. Nieuw onderzoek toont aan dat sommige planeten goed zicht op de aarde hebben. En dat betekent dat wie of wat dan ook, afweet van ons bestaan.

Astronomen maakten voor een nieuw onderzoek een lijst met dichtstbijzijnde sterrenstelsels die uitzicht hebben op onze aardbol. Zij ontdekten dat 1.715 sterrenstelsels redelijk vlakbij de aarde staan. Dat zou betekenen dat buitenaards leven van het bestaan van de aarde afweet. Dit doordat de aarde langs de zon verplaatst.



Opfriscursus astronomie

Voor de niet zo astronomisch geschoolde mensen onder ons, even een snelle opfriscursus. Een planeet draait om een ster heen en sterren zijn groter dan planeten. De zon is ook een ster (snap je het nog). Dus de sterren die we ’s nachts aan de hemel zien, zijn stuk voor stuk verre zonnen. In het zonnestelsel bewegen acht planeten die wij kennen, daarvan is de aarde hoogstwaarschijnlijk de enige waar leven op voorkomt. De zon behoort tot het sterrenstelsel dat de Melkweg heet. Van dat soort sterrenstelsels zijn er nog heel veel meer. Waar wij als mens, bijzonder weinig vanaf weten. Laat staan over het leven dat zich daar eventueel afspeelt.

Planeten ontvangen signalen van aarde

Maar goed, de wetenschappers concluderen nu dat 29 potentieel bewoonbare planeten die in de positie staan om signalen van aarde te onderscheppen. Denk hierbij aan radio- en tv-signalen die al honderd jaar uitgezonden worden.

Lisa Kaltenegger is hoogleraar astronomie en directeur van het Carl Sagan Institute aan de Cornell University in New York. Tegen The Guardian praat zij over de het mysterieuze imago van aliens. „De vraag is, wie zijn daadwerkelijk de aliens. Het hangt ervan af wie het bekijkt.”



Astronomen ontdekten duizenden planeten buiten het zonnestelsel. Onderzoekers van Nasa’s James Webb Space Telescoop, het vaartuig dat dit jaar naar de ruimte gaat, gaan op zoek naar leven op deze exoplaneten.

Buitenaards leven?

Even ter verduidelijking. Een bekende ster, genaamd Ross 128 die staat in het sterrenbeeld Maagd, is bijvoorbeeld elf lichtjaar verwijderd van de aarde. Dat is genoeg om signalen van de aarde op te vangen.

Deze ontdekkingen komen tegelijk met de voorbereiding van een langverwacht Amerikaans rapport. De Amerikaanse regering brengt deze maand meer informatie naar buiten over niet-geïdentificeerde vliegende objecten (UFO’s).

Dat rapport ontrafeld hoogstwaarschijnlijk niet de mysteries omtrent buitenaards leven. Het rapport van de Unidentified Aerial Phenomena Task Force van het Pentagon is bedoeld voor het onderzoeken van onbekende vliegtuigen.