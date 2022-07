Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zie dit lek in waterleiding in Heerlen, water spuit boven de daken uit

Weleens een lekkende waterleiding gehad? Dan was het vast wat minder erg dan een lek vandaag in Heerlen. Daar was vanmorgen een soort van grote fontein te zien.

In de Peutzstraat in de Limburgse plaats ontstond deze ochtend een lek ontstaan in een waterleiding. Het water spoot met zoveel kracht uit de leiding van 8 bar, dat een brede straal boven de huizen uit kwam.

Straat Heerlen blank, oorzaak lekke waterleiding onbekend

Volgens een woordvoerder van de regionale brandweer staat de straat in Heerlen blank en dreigt het water enkele woningen binnen te lopen. Twee huizen raakten beschadigd. Waterleidingmaatschappij Limburg kwam ter plaatse en probeerde het lek te dichten. Dat was kort na de middag grotendeels gelukt. De oorzaak van het lek, dat om 10.45 uur ontstond, is onbekend.

Op sociale media verschijnen ondertussen beelden vanuit Heerlen. Hieronder zie je enkele berichten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het kan echter nog erger, schreef Metro jaren geleden al. In de Amerikaanse stad Scranton sprong eens een waterleiding terwijl koning Winter regeerde. Het enige leuke aan de watertoestand van toen: het leek of de Disneyfilm Frozen in Scranton was neergestreken. Hoop gedoe, mooie plaatjes.