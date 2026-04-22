Kyiv vraagt Turkije om top met Poetin en Zelensky te organiseren

(COMBO) This combination of pictures created on August 18, 2025 shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) in Washington, DC, on August 18, 2025 and Russian President Vladimir Putin in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. Russian President Vladimir Putin told US counterpart Donald Trump on August 18 that he is willing to meet Ukranian leader Volodymyr Zelensky, a person familiar with the call said. Putin told Trump, whom he met August 15 in Alaska, of his readiness to meet Zelensky during a telephone call in a break from White House talks in Washington with European leaders, the person said on condition of anonymity. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP
Oekraïne heeft Turkije gevraagd om een ontmoeting tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin te organiseren. Volgens buitenlandminister Andri Sybiha wil Kyiv de gestrande vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen.

Oekraïne is bereid om elke locatie voor een top met Poetin te overwegen, behalve Rusland of Belarus, aldus Sybiha. Hij zei niet hoe Turkije had gereageerd op het verzoek.

Zelensky heeft al regelmatig opgeroepen tot een direct overleg met Poetin, maar die heeft dat tot nu toe altijd geweigerd.

Zwarte Zee

Turkije heeft regelmatig geprobeerd te bemiddelen tussen de oorlogvoerende landen. Turkije ligt net als Rusland en Oekraïne aan de Zwarte Zee en heeft goede betrekkingen met zowel Kyiv als Moskou.

De laatste gesprekken tussen Rusland en Oekraïne waren in februari. Volgende gesprekken stonden gepland in Abu Dhabi, maar die gingen niet door vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.

