Kyiv vraagt Turkije om top met Poetin en Zelensky te organiseren

Oekraïne heeft Turkije gevraagd om een ontmoeting tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin te organiseren. Volgens buitenlandminister Andri Sybiha wil Kyiv de gestrande vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen.

Oekraïne is bereid om elke locatie voor een top met Poetin te overwegen, behalve Rusland of Belarus, aldus Sybiha. Hij zei niet hoe Turkije had gereageerd op het verzoek.

Zelensky heeft al regelmatig opgeroepen tot een direct overleg met Poetin, maar die heeft dat tot nu toe altijd geweigerd.

Zwarte Zee

Turkije heeft regelmatig geprobeerd te bemiddelen tussen de oorlogvoerende landen. Turkije ligt net als Rusland en Oekraïne aan de Zwarte Zee en heeft goede betrekkingen met zowel Kyiv als Moskou.

De laatste gesprekken tussen Rusland en Oekraïne waren in februari. Volgende gesprekken stonden gepland in Abu Dhabi, maar die gingen niet door vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.

ANP

