Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo makkelijk is het om als kind aan vapes te komen

Artsen trekken aan de bel over de grootschalige verkoop van vapes aan kinderen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 38 procent van de minderjarigen hun vapes koopt in een fysieke winkel, terwijl dat bij wet verboden is. Deze tabakswinkels zijn bovendien goed bereikbaar: voor een op de vijf scholen is het minder dan vijf minuten lopen.

Het collectief #ArtsenSlaanAlarm, een samenwerkingsverband van honderden artsen die zich inzetten voor een rook- en nicotinevrije samenleving, roept de overheid op tot een snelle invoering van een vergunningstelsel. Hiermee kan de handhaving op leeftijd structureel worden versterkt en het aantal verkooppunten worden beperkt.

De huidige ongelimiteerde toename van winkels ondermijnt volgens de artsen het doel van de wet: jongeren effectief beschermen tegen de tabaksindustrie. Daar komt bij dat handhaving op een leeftijdsgrens momenteel „onbegonnen werk” is. Er zouden te veel verkooppunten zijn om effectief te kunnen controleren.

Nicotine is een giftige en sterk verslavende stof. Bij jongeren verstoort nicotine de hersenontwikkeling en het gebruik ervan kan leiden tot nicotinevergiftiging, waarschuwen de artsen. Vorig jaar sloegen longartsen al alarm, vanwege de gezondheidsrisico’s die vapen met zich meebrengt. Volgens het Trimbos-Instituut zouden jongeren de gevaren van vapen onderschatten.

🚬 Regelgeving rondom nicotineproducten Vanaf 2032 mogen nicotineproducten alleen nog worden verkocht in tabaksspeciaalzaken. Nu zijn ze ook nog te koop bij tankstations en gemakswinkels. Steeds meer van deze winkels veranderen daarom in een tabaksspeciaalzaak, zodat zij ook na 2032 vapes en sigaretten mogen blijven verkopen. In Nederland is de verkoop van nicotineproducten aan minderjarigen verboden.

Veel minderjarigen kopen vapes in fysieke winkels

Vaak worden social media genoemd als de plek waar vapes worden gekocht, maar in fysieke winkels, waaronder tabaksspeciaalzaken, avondwinkels, tijdschriftenwinkels en tankstations, blijkt dus 38 procent te slagen. Eerder bleek al uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat één op de vier gecontroleerde tabakswinkels vapes en sigaretten verkoopt aan minderjarigen en daarmee de wet overtreedt.

Iedereen kan momenteel, zonder vergunning, een tabaks(speciaal)zaak openen, ook direct naast een school of tegenover een ziekenhuis. Uit onderzoek van Pointer in samenwerking met de artsen blijkt dat er bij 299 schoolvestigingen een verkooppunt op minder dan 250 meter afstand ligt. Eén op de vijf scholen heeft tenminste één verkooppunt dat binnen 5 minuten lopen bereikbaar is. De uitschieters zijn vooral in binnensteden te vinden. In Rotterdam hebben scholieren gemiddeld ruim acht verkooppunten binnen fietsafstand, in Amsterdam en Den Haag zijn dat er zo’n zes.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties