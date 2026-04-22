Rita Verdonk wil helemaal geen boegbeeld van DNA zijn: ‘Nou ja joh, het houdt een keer op’

De leden van de Groep Markuszower beginnen een nieuwe partij De Nederlandse Alliantie (DNA) en Rita Verdonk sluit zich erbij aan. Dat heeft de groep afgesplitste PVV-Kamerleden maandag bekendgemaakt. Verdonk zou boegbeeld kunnen worden. Wat vindt ze daar zelf van?

„Wij staan voor het DNA van Nederland”, is te lezen op een website van de partij van Gidi Markuszower. Op de achtergrond staan afbeeldingen van molens en tulpen. De partij somt acht standpunten op, met als eerste: „Wij willen dat Nederland weer óns land wordt, dat wij het weer herkennen als thuis.”

In hoeverre Rita Verdonk daaraan meedoet, lichtte zij gisteravond bij SBS6 toe in Nieuws van de Dag. Je ziet en hoort de voormalig minister in de video hierboven.

Wat gaat Rita Verdonk voor DNA doen?

„We hebben groots nieuws, want we hebben Rita Verdonk binnengehaald”, verwijst presentator Thomas van Groningen naar woorden van Gidi Markuszower die een dag eerder aan de Nieuws van de Dag-desk zat. „Wat gaat Rita Verdonk daar eigenlijk doen?”

De politica die afgelopen jaren gemeenteraadslid voor Groep de Mos / Hart voor Den Haag was: „Nou.. ten eerste super leuk. Ik heb een gesprek met Gidi gehad. Die vroeg me eerst of ik boegbeeld wilde worden. Dat laat ik echt aan de jongere garde over. En aan Gidi zelf, want Gidi moet het boegbeeld zijn.”

‘Mensen die met hun voeten in de blubber hebben gestaan’

Rita Verdonk heeft wel gezegd dat ze DNA wil helpen. „Ik heb daar nu drie avonden flink gecoacht, flink op het gaspedaal getrapt. Het is een ontzettend leuke ploeg. Het leuke is dat dit niet mensen zijn vanuit de ambtenarenwereld of uit Den Haag, maar mensen die allemaal met hun voeten in de blubber hebben gestaan.”

„Geweldig leuk, dat geloof ik wel”, probeert Thomas van Groningen het nog even. „Maar waarom wilt u dan niet leiding geven aan die geweldige ploeg?” Rita Verdonk: „Nou ja joh, het houdt een keer op. Ik zeg niet hoe oud ik ben, maar dat ga ik gewoon niet meer doen.”

