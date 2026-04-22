Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rekeningen stijgen, budget krimpt: zo houd je grip op je geld

Door de oorlog in Iran is er een energiecrisis ontstaan die wereldwijd doorwerkt in de economie. De gevolgen daarvan zijn direct voelbaar in het dagelijks leven: alles wordt duurder. Energieprijzen stijgen, de prijs voor een liter brandstof aan de pomp is flink omhoog gegaan en ook in de supermarkt blijven de prijzen oplopen.

Voor veel mensen betekent dit dat rondkomen steeds lastiger wordt. Zeker voor huishoudens die al onder de armoedegrens leven, of er net boven zitten, wordt de druk steeds groter. Terwijl vaste lasten blijven stijgen, wordt het budget voor boodschappen steeds kleiner. Daardoor moeten mensen vaker keuzes maken tussen noodzakelijke uitgaven, zoals eten, verwarming of vervoer.

Leven met minder geld

Ook het Rode Kruis krijgt steeds vaker signalen van mensen die hun boodschappen niet meer kunnen betalen en daarom hulp nodig hebben. De organisatie verwacht dat ze de komende maanden steeds meer van dat soort signalen zullen ontvangen.

„Door de stijgende prijzen wordt het voor steeds meer mensen lastig om de eindjes aan elkaar te knopen”, vertelt Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis.

Veel Nederlanders in de knel

De boodschappen zijn vaak een sluitpost van de huishoudbegroting: vaste lasten komen eerst en wat overblijft is voor eten. Dat wordt nu voor veel mensen steeds minder. Tegelijkertijd worden de hogere kosten voor energie en brandstof de komende maanden ook zichtbaar aan de kassa in de supermarkt.



„De stijgende prijzen duwen steeds meer mensen de armoede in”, licht Goossens verder toe. „Mensen die het op papier goed hebben en niet in aanmerking komen voor reguliere hulp, maar voor wie het nu gewoon te veel wordt.”

Zuiniger leven?

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) kwam al eerder met een lijst praktische tips om het dagelijks verbruik te verminderen. Zo kan thuiswerken helpen om brandstofkosten te verlagen, omdat er minder wordt gereden en dus minder brandstof wordt verbruikt. In dat opzicht wordt ook aangeraden om vaker het openbaar vervoer te nemen of samen te rijden.

Moet je toch de weg op of heb je een cruciaal beroep? Dan helpt het al als je op de snelweg minder hard rijdt. Minder snelheid betekent minder brandstofverbruik. Daarnaast adviseert het IEA om vliegreizen te vermijden als er alternatieven zijn, zoals de trein.

Ook in huis zijn er simpele stappen die je kunt nemen. Denk aan zuiniger omgaan met je verwarming en apparaten. In de keuken kan overstappen op elektrisch koken helpen om minder afhankelijk te zijn van gas.

Bespaartips

Metro schreef al over wat je dagelijks kunt doen om geld te besparen. Dit zijn enkele maatregelen om te overwegen als het gaat om eten:

Plan je maaltijden. Minder impulsaankopen en minder voedselverspilling scheelt écht geld.

Check de onderste schappen. Duurdere producten staan vaak op ooghoogte. Dat is een slim trucje van supermarkten omdat ze precies weten waar jouw blik het eerst naartoe gaat.

Kook één keer, eet twee keer. Restjes invriezen voorkomt verspilling en bespaart tijd én geld.

Laat je bonuskaart niet alles bepalen. Aanbiedingen verleiden tot meer kopen, maar koop alleen wat je echt nodig hebt

Dit zijn aspecten die je in huis kunt veranderen:

Trek stekkers uit het stopcontact. Apparaten in stand-by kosten al snel tientallen euro’s extra per jaar. In een analyse van Europese huishoudens wordt geschat dat de kosten van apparaten in standby-modus kunnen oplopen tot 64 tot 115 euro per jaar per huishouden.

Gebruik tochtstrips. Een goedkope manier om minder te stoken.

Gebruik de droger minder vaak. Kleding aan de lijn drogen is gratis.

Ontdooi je vriezer regelmatig. Een ijslaagje van een paar millimeter verhoogt je stroomverbruik al flink. Een studie aan de National Institute of Standards and Technology (NIST) geeft aan dat als je dit niet doet, het stroomverbruik van je vriezer 12-20 procent hoger is.

En verder zijn er nog andere tips:

Gebruik een ov-chipkaart met korting. Dalurenkorting of een flex-abonnement kan snel lonen.

Check je verzekeringen. Soms overlappen polissen elkaar of kun je overstappen naar een goedkopere aanbieder.

Gebruik een kasboek-app. Kleine uitgaven tellen snel op; inzicht helpt bij keuzes maken. Of gebruik gewoon pen en papier om je inkomsten en uitgaven naast elkaar te leggen.

Koop tweedehands of refurbished.

Neem je abonnementen onder de loep. Abonnementen met kleine bedragen stapelen zich snel ongemerkt op.

Organiseer een no-spend-week, waarin je niks (of niet meer dan het hoognodige) uitgeeft.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties