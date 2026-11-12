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4 op de 10 Nederlanders zetten verwarming te hoog: één graad lager kan 109 euro per jaar schelen

Vier op de tien Nederlanders zetten hun thermostaat overdag op 20 graden of hoger. Dat blijkt uit onderzoek van Overstappen.nl. Volgens de vergelijkingssite kan één graad lager bij een gemiddeld huishouden zo’n 109 euro per jaar besparen.

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De thermostaat op 19 graden zetten is volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een goede manier om energie te besparen. Toch houdt een groot deel van de Nederlanders het liever wat warmer in huis.

40 procent van de Nederlanders zet thermostaat op 20 graden of hoger

Uit het onderzoek, uitgevoerd onder 1009 volwassenen, blijkt dat ongeveer 40 procent de thermostaat overdag op 20 graden of hoger zet. De meest gekozen temperatuur is 19 graden. Een kwart van de ondervraagden heeft de thermostaat daarop staan. Nog eens 23 procent kiest voor 20 graden, 13 procent voor 21 graden en 4 procent voor 22 graden of hoger.

Er zijn ook Nederlanders die een stuk minder stoken. Zo zet 16 procent de thermostaat op 18 graden, 6 procent op 17 graden en eveneens 6 procent op 16 graden of lager. Een kleine groep van 3 procent laat de verwarming zelfs helemaal uit.

Eén graad lager op de thermostaat bespaart gemiddeld 63 kuub gas

Wie de thermostaat een graad lager zet, kan daarmee dus behoorlijk wat geld besparen. Volgens Overstappen.nl scheelt dat ruim 6 procent op het jaarlijkse gasverbruik. Voor een gemiddeld huishouden komt dat neer op ongeveer 63 kubieke meter gas per jaar.

Bij een gasprijs van 1,73 euro per kubieke meter, het tarief voor een nieuw energiecontract op 9 november, levert dat een besparing van ongeveer 109 euro per jaar op. In februari van dit jaar lag die besparing nog rond de 80 euro, doordat de gasprijs toen lager was.

Hoeveel je daadwerkelijk bespaart, hangt af van je energiecontract. Huishoudens met een vast contract tegen een lager tarief besparen in euro’s minder dan mensen die momenteel een hogere gasprijs betalen. “Een graad lager scheelt ruim 6 procent van het gasverbruik. Wat die kuub kost, verschilt per huishouden”, zegt Rick Boenink, energie-expert bij Overstappen.nl. Volgens hem hoeft besparen niet meteen te betekenen dat je in de kou moet zitten. “Wie krap zit, kan één graad lager proberen. Dat scheelt op jaarbasis meer dan mensen misschien denken, maar je hoeft dan niet in de kou te zitten.”

46 procent van de 55-plussers stookt op 20 graden of hoger

Opvallend is dat vooral oudere Nederlanders hun huis graag warm houden. Van de 55-plussers zet 46 procent de thermostaat op 20 graden of hoger. Onder 35- tot 54-jarigen is dat 35 procent en bij 18- tot 34-jarigen 38 procent. Ook bij temperaturen van 21 graden zijn er duidelijke verschillen. Van de 55-plussers kiest 17 procent voor die temperatuur, tegenover 9 procent van de jongste leeftijdsgroep. Daarnaast blijken mannen en vrouwen anders met de thermostaat om te gaan. Mannen zetten de verwarming vaker op 20 graden of hoger dan vrouwen: 45 tegenover 36 procent.

Vrouwen kiezen juist iets vaker voor een lagere temperatuur. Ook laten zij de verwarming vaker helemaal uitstaan. Dat doet 5 procent van de vrouwen, tegenover slechts 1 procent van de mannen.

Milieu Centraal adviseert 19 graden overdag en 15 graden ’s nachts

Milieu Centraal adviseert om de thermostaat overdag, wanneer je thuis bent, niet hoger dan 19 graden te zetten. ’s Nachts is ongeveer 15 graden het advies. Bij sommige verwarmingssystemen, zoals vloerverwarming of een warmtepomp, kan een andere instelling verstandiger zijn. Volgens Overstappen.nl kunnen vooral huishoudens die hun thermostaat nu op 20 graden of hoger zetten, besparen door de temperatuur iets te verlagen.

Het onderzoek werd in oktober 2026 uitgevoerd door onderzoeksbureau Multiscope onder een representatieve steekproef van 1009 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De deelnemers werd gevraagd op welke temperatuur hun thermostaat overdag in de winter staat wanneer ze thuis zijn.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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