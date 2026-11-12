Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zeeman waarschuwt klanten voor gevaarlijke kinderproducten: ‘Breng ze terug naar de winkel’

Heb jij iets voor je kinderen bij Zeeman gekocht? Dan doe je er goed aan om je aankopen te controleren. De winkelketen roept namelijk twee kinderproducten terug vanwege veiligheidsrisico’s voor jonge kinderen.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Het gaat onder meer om een speelgoedauto met artikelnummer 12810-119366. Tijdens veiligheidstesten is gebleken dat een klein onderdeel kan losraken. Jonge kinderen kunnen dit inslikken, met verstikkingsgevaar als gevolg. De speelgoedauto voldoet daardoor niet aan de veiligheidseisen.

Het zou zomaar kunnen dat het autootje al langere tijd in de speelgoedbak ligt: het werd namelijk van 10 oktober 2025 tot en met 5 november 2026 verkocht in de winkels van Zeeman en online.

Zeeman waarschuwt voor kledingstuk

Daarnaast roept de winkelketen het Romy Active Romance kinderhemdje met artikelnummer 78740-123679 terug. De waarschuwing geldt alleen voor de maten 92 en 98/104.

Uit onderzoek blijkt dat de schouderbandjes bij normaal gebruik kunnen loslaten. Daardoor kan een kind verstrikt raken in de losgeraakte bandjes. Ook dit product voldoet niet aan de veiligheidseisen. Het hemdje werd van 31 augustus tot en met 26 oktober 2026 verkocht in de winkels en webshop van Zeeman.

Zo controleer je jouw aankoop

Twijfel je of jouw aankoop onder de terugroepactie valt? Bij de speelgoedauto vind je het artikelnummer op de verpakking en op de kassabon. Bij het kinderhemdje staat het nummer op het wasetiket en op de kassabon. Vergelijk bij het hemdje ook de maat met de maten waarvoor de waarschuwing geldt.

Heb jij een van deze producten in huis? Stop dan direct met het gebruik en breng het terug naar een Zeeman-filiaal. Daar kun je kiezen voor een vervangend product of teruggave van het aankoopbedrag.

Met vragen over de terugroepacties kun je contact opnemen met de klantenservice via [email protected] of 088 007 0000. De Nederlandse klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Let op: ook speelzand van HEMA blijkt asbest te bevatten

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

Vorige Volgende

Reacties