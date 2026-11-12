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Opvallend: deze blessure neemt in rap tempo toe bij sportende Nederlanders

Sporten is gezond, maar het gaat ook weleens mis. Met name één soort blessure blijkt opvallend vaak voor te komen bij sportende Nederlanders en bereikte in 2025 zelfs een record. Maar wat verklaart deze stijging?

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Uit cijfers van VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie, blijkt dat 4,7 miljoen Nederlanders het afgelopen jaar samen 5,7 miljoen sportblessures opliepen. De knie werd daarbij het meest belast, gevolgd door de enkel. Op de derde plaats staat de schouder.

Deze blessure komt vaker voor

De schouder is opvallend, want in 2025 waren er maar liefst 530.000 schouderblessures. Daarmee werd een record bereikt. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de populaire sporten hyrox en padel, waarbij de schouder intensief wordt belast.

“Mensen vinden hun nieuwe sport zo leuk, dat ze fanatiek aan de slag gaan en daarbij de schouder overbelasten”, zo stelt sportarts en assistent-professor bij het Erasmus MC Femke Claessen tegenover NOS. Mensen gaan vaak uit enthousiasme vanuit het niets meerdere keren per week sporten, iets wat zij vooral bij padel ziet. “Je kunt zelf wel fit zijn, maar je schouder is niet getraind om zo vaak te worden belast.”

Zo kun je het voorkomen

Om een schouderblessure te voorkomen, is het belangrijk dat je altijd een goede warming-up doet, rustig opbouwt en daarnaast ook oefeningen doet om je schouder sterker te maken. Deze tips komen volgens Claessen van pas bij alle bovenhandse sporten, denk bijvoorbeeld aan volleybal, handbal, honkbal en tennis.

Overigens betekent de toename van het aantal schouderblessures niet dat het risico op zo’n blessure is toegenomen. “We zijn verhoudingsgewijs meer gaan sporten met zijn allen”, zo legt Ellen Kemler, onderzoeker sportblessurepreventie bij VeiligheidNL, uit. “Het blessurerisico wordt uitgedrukt in het aantal blessures per 1000 uur sport. Doordat het aantal sporturen in verhouding meer is toegenomen dan het aantal blessures, is het risico niet toegenomen.”

Vaak medische behandeling nodig

Uit het onderzoek van VeiligheidNL blijkt ook dat voor de helft van de blessures een medische behandeling nodig was. Bij veel sportblessures worden ook de spieren en pezen overbelast. Dat kan een hamstringblessure, achillespeesblessure of tennisarm opleveren. Volgens Kemler is het belangrijk om meer aandacht te besteden aan het voorkomen van blessures in plaats van aan het herstel. “Door de belasting geleidelijk op te bouwen, kun je het risico op een blessure aanzienlijk verkleinen.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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