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Gasprijs stijgt fors: Nederlanders betalen bijna 1,90 euro per kuub, waarvan 92 cent belasting

Wie nu een nieuw energiecontract afsluit, kan voor dezelfde hoeveelheid gas en stroom tot 850 euro per jaar meer betalen. Dat blijkt uit cijfers van Energievergelijk.nl van 2 november. Ook de gasprijs zelf is flink opgelopen. Opvallend is dat bijna de helft van het bedrag naar de overheid gaat.

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Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Energievergelijk.nl. De prijsstijging komt op een ongelukkig moment, nu de winter voor de deur staat en huishoudens de verwarming weer vaker aanzetten.

Europese gasprijs stijgt boven 100 euro per MWh, hoogste niveau sinds 2022

Op woensdag 28 oktober steeg de gasprijs op de Europese gasbeurs TTF tot boven de 100 euro per megawattuur (MWh). Dat is het hoogste niveau sinds de energiecrisis van 2022. Voor het uitbreken van de oorlog met Iran in februari lag de prijs nog onder de 30 euro.

De oorlog in het Midden-Oosten speelt een belangrijke rol bij de prijsstijging. Raffinaderijen en installaties voor vloeibaar gas (LNG) zijn beschadigd en er varen minder gastankers vanuit de regio. Daardoor komt er minder gas beschikbaar voor de Europese markt.

Tegelijkertijd zijn de Europese gasvoorraden minder goed gevuld. Volgens energietoezichthouder ACER waren de gasopslagen op 21 oktober voor 75 procent gevuld. En niet alleen gas wordt duurder. Omdat gascentrales vaak de elektriciteitsprijs bepalen, kan ook de stroomrekening oplopen.

Van 1,864 euro per kuub gas bestaat 92 cent uit belastingen

Maar de hoge gasprijs op de beurs is niet de enige reden dat Nederlanders zoveel betalen. Van de gemiddeld 1,864 euro per kubieke meter gas die nieuwe klanten momenteel betalen, bestaat 92 cent uit belastingen. Daarvan is 60 cent energiebelasting en 32 cent btw.

Volgens energie-expert Koen Kuijper van Energievergelijk.nl is dat voor een belangrijk deel een politieke keuze. „De stijging van de afgelopen weken komt van de gasbeurs en daar kan Den Haag weinig aan doen. Maar dat een kuub gas bij ons nu bijna 2 euro kost, is voor een groot deel een politieke keuze. Den Haag wil dat mensen van het gas afgaan en gebruikt de belasting als duwtje.”

Sinds 2023 is de energiebelasting op gas, inclusief btw, met 13 cent per kubieke meter gestegen. Volgens Kuijper worden vooral huishoudens geraakt die niet zomaar kunnen overstappen op een andere manier van verwarmen. „Het treft vooral mensen die niet zomaar van het gas af kunnen: huurders, en wie geen geld heeft voor verduurzaming of een warmtepomp.”

Zelfde gas en stroom, toch 850 euro duurder uit

Wie een nieuw energiecontract nodig heeft, doet er volgens Energievergelijk.nl goed aan om niet zomaar het eerste aanbod te accepteren. De verschillen tussen energieleveranciers zijn namelijk behoorlijk groot geworden.

Het goedkoopste vaste of variabele energiecontract kost momenteel 2383 euro per jaar. Bij het duurste contract loopt dat bedrag op tot 3233 euro. Een verschil van 850 euro, terwijl het om precies dezelfde hoeveelheid gas en elektriciteit gaat. Gemiddeld betalen nieuwe klanten 2679 euro per jaar. „850 euro verschil voor precies dezelfde stroom en hetzelfde gas. Dat is bijna vier maanden aan energiekosten. In een dure markt loont vergelijken dus juist meer”, aldus Kuijper.

De berekeningen zijn gebaseerd op een jaarlijks verbruik van 2300 kilowattuur stroom en 900 kubieke meter gas. Energievergelijk.nl onderzocht hiervoor de tarieven van vaste en variabele contracten voor nieuwe klanten op 2 november. Dynamische energiecontracten zijn niet meegenomen.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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