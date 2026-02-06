Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Met deze kleine handeling bespaar je zo’n 80 euro per jaar

Het is Warmetruiendag: een jaarlijkse actiedag waarop mensen worden opgeroepen de thermostaat een graadje lager te zetten en een warme trui te dragen. Het doel is energiebesparing en het verminderen van CO₂-uitstoot, maar het is ook hartstikke fijn voor je portemonnee. Metro legt je uit hoeveel je hiermee bespaart.

Meedoen aan Warmetruiendag is heel simpel: je hoeft maar één dag de verwarming een graadje lager te zetten. Initiatiefnemer Klimaatverbond Nederland hoopt echter dat deelnemers dit het hele jaar gaan doen.

Hoeveel bespaar je als je de verwarming lager zet?

Uit berekeningen van vergelijkingswebsite Overstappen.nl blijkt namelijk dat de verwarming iets lager zetten je jaarlijks ruim 6 procent aan gasverbruik scheelt. Als elk huishouden dat elke dag doet, dan komt het zelfs neer op zo’n 63 m³ gas per jaar bij een gemiddeld verbruik. Dat betekent een jaarlijkse besparing van ongeveer 80 euro (als we uitgaan van de huidige gasprijs van 1,26 euro per m³). En ook niet onbelangrijk: je stoot hiermee 6 procent minder CO₂ uit.

„Vaak denken mensen dat energiebesparing hem vooral zit in grote aanpassingen aan de woning, zoals zonnepanelen, betere isolatie of een elektrische kookplaat. Maar deze cijfers laten zien dat ook simpelweg de verwarming lager zetten al loont. De goedkoopste kuub gas is immers de kuub die je niet verbruikt”, aldus energie-expert Rick Boenink van Overstappen.nl.

Stilstaan bij energieverbruik

Stel nou dat heel Nederland aan Warmetruiendag meedoet, dan besparen we volgens initiatiefnemer Klimaatverbond Nederland maar liefst 3,3 miljoen kuub gas en 6,3 miljoen kilo CO₂. „Maar ook als slechts een deel van de Nederlanders de verwarming lager zet, scheelt dat zeker al: in de kosten, voor het energienet en voor het milieu. Warmetruiendag is een goed moment om stil te staan bij je dagelijkse energieverbruik. Eén graad minder stoken is nauwelijks te voelen – zeker niet met een dikke trui aan – maar is wel merkbaar op de jaarafrekening en in de CO₂-uitstoot”, aldus Boenink.

