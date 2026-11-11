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Driejarig energiecontract nu 140 euro goedkoper per jaar: dit risico zien veel mensen over het hoofd

Een energiecontract voor drie jaar is momenteel soms 140 euro per jaar goedkoper dan één jaar vast. Dat blijkt uit een analyse van Overstappen.nl. Maar wie eerder wil overstappen, kan zijn welkomstkorting verliezen én een opzegvergoeding betalen.

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Toch is het niet voor iedereen verstandig om de energieprijzen meteen voor drie jaar vast te zetten.

Driejarig energiecontract kan 140 euro per jaar goedkoper zijn

Normaal gesproken zijn energiecontracten met een looptijd van één jaar het voordeligst. Maar daar is nu verandering in gekomen. Voor een gemiddeld tweepersoonshuishouden zonder zonnepanelen hebben de zeven goedkoopste vaste energiecontracten allemaal een looptijd van twee of drie jaar. Bij een vierpersoonshuishouden geldt dat zelfs voor de tien goedkoopste contracten.

Het verschil kan behoorlijk oplopen. Het goedkoopste meerjarige contract is momenteel zo’n 140 euro per jaar voordeliger dan het goedkoopste eenjarige contract.

Waarom energieleveranciers voor 2027 lagere gasprijzen verwachten

De opvallende prijsverschillen hebben onder meer te maken met de onrust op de internationale gasmarkt. Door de spanningen rond Iran en de problemen met de scheepvaart door de Straat van Hormuz is de gasprijs flink gestegen. Op 30 oktober bereikte de gasprijs zelfs de hoogste slotkoers sinds eind 2022.

Toch verwachten handelaren dat gas vanaf de tweede helft van 2027 weer goedkoper wordt. Dat komt doordat er wereldwijd meer vloeibaar aardgas (LNG) beschikbaar moet komen. Zo breiden de Verenigde Staten en Qatar hun productiecapaciteit uit. Energieleveranciers kunnen bij het aanbieden van meerjarige contracten rekening houden met die verwachte prijsdaling. Daardoor kunnen langere contracten momenteel aantrekkelijker geprijsd zijn.

Drie jaar vast: je profiteert niet als energieprijzen dalen

Hoewel een driejarig energiecontract nu goedkoper lijkt, is het niet automatisch de slimste keuze. Wie zijn tarieven voor drie jaar vastzet, profiteert namelijk niet als de energieprijzen volgend jaar flink dalen. Volgens energie-expert Rick Boenink van Overstappen.nl draait het daarom vooral om de behoefte aan zekerheid. “Voor klanten die geen omkijken willen naar hun energiecontract en langdurige zekerheid wensen, is een driejarig contract een goede optie”, legt hij uit. “Het nadeel is wel dat je niet kunt meeprofiteren bij dalende prijzen.” Daalt de gasprijs de komende maanden fors, dan kunnen consumenten met een driejarig contract dus jarenlang meer betalen dan nodig is.

Opvallend genoeg kiezen de meeste klanten van de vergelijkingssite momenteel nog altijd voor een eenjarig vast contract. Daarmee hebben ze zekerheid op de korte termijn, maar kunnen ze volgend jaar opnieuw kijken of overstappen voordeliger is.

600 euro welkomstkorting kan verdwijnen als je eerder overstapt

Een andere reden waarom meerjarige contracten momenteel zo aantrekkelijk lijken, zijn de kortingen die energieleveranciers aanbieden. Zo kan een leverancier bijvoorbeeld 600 euro korting geven bij een driejarig contract. Energievergelijkers rekenen dat bedrag om naar 200 euro korting per jaar. Daardoor kan zo’n contract in de vergelijking goedkoper uitvallen.

Maar er zit een belangrijk addertje onder het gras: bij veel contracten krijg je de korting pas wanneer je de volledige looptijd uitzit. Wie na een jaar alsnog wil overstappen omdat de energieprijzen zijn gedaald, kan daardoor zijn korting mislopen. Bovendien kan de energieleverancier een opzegvergoeding rekenen. Die kan juist hoog uitvallen wanneer de energieprijzen flink zijn gedaald.

Energiecontract voor 1 of 3 jaar: wat past bij jouw situatie?

Of je beter één of drie jaar kunt vastzetten, hangt vooral af van hoeveel zekerheid je wilt en hoeveel risico je bereid bent te nemen. Een driejarig contract kan aantrekkelijk zijn voor huishoudens die hun energiekosten langdurig voorspelbaar willen houden. Wie verwacht dat de prijzen binnenkort dalen, kan juist beter af zijn met een korter contract. Ook een combinatie is mogelijk. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een vast gascontract en een dynamisch stroomcontract, waarbij de stroomprijs meebeweegt met de markt.

De belangrijkste tip: kijk niet alleen naar het maandbedrag of de beloofde korting, maar vergelijk ook de totale kosten, de voorwaarden en de mogelijke opzegvergoeding. Want het goedkoopste energiecontract van vandaag hoeft over drie jaar niet de voordeligste keuze te zijn.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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