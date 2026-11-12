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Verzekeraars: meer verzekeringsfraude vastgesteld in 2025

Nederlandse verzekeraars hebben vorig jaar in totaal 9979 gevallen van verzekeringsfraude vastgesteld. Dat is een stijging van 10 procent vergeleken met een jaar eerder en het hoogste niveau in drie jaar. De aanpak van verzekeringsfraude leverde een besparing van 95 miljoen euro op, aldus het Verbond van Verzekeraars.

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De cijfers worden bijgehouden door het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). In 2024 stelden verzekeraars 9070 fraudegevallen vast en bespaarden zij 95,6 miljoen euro. Het gaat om vastgestelde fraude bij zowel verzekeringsaanvragen als schadeclaims bij schade- en levensverzekeraars. Fraude met zorgverzekeringen valt buiten deze cijfers.

„Wie fraude pleegt, benadeelt iedereen die eerlijk premie betaalt. Daarom kijken verzekeraars niet alleen naar verdachte schadeclaims, maar ook naar misbruik bij het afsluiten van een verzekering. Vroegtijdig optreden om fraude te voorkomen, is minstens zo belangrijk als achteraf fraude moeten vaststellen”, zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars.

AI

Volgens het Verbond wordt het vaakst gefraudeerd (69 procent) bij het aanvragen van een verzekering. Dat kan gaan door het opzettelijk geven van onjuiste informatie bij die aanvraag. Door hier scherp op te zijn, wordt later voorkomen dat valse claims kunnen worden ingediend. Bij zakelijke verzekeringen werden ruim 11 procent meer fraudegevallen vastgesteld.

De verzekeraars zeggen verder dat praktijkvoorbeelden laten zien hoe AI wordt gebruikt voor vervalsing van schadefoto’s en bewijsstukken. Daarbij wordt een voorbeeld aangehaald waarbij een verzekerde schade claimde aan een vloerkleed en een foto had meegestuurd waarop een vlek zichtbaar was. Onderzoek van de foto wees uit dat de vlek met behulp van AI was toegevoegd. De claim werd afgewezen en de verzekeraar registreerde de betrokkene in het gezamenlijke waarschuwingssysteem.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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