Huizenprijzen stijgen in Nederland, maar in deze gemeenten worden woningen goedkoper
Wie een huis wil kopen, ziet de prijzen op veel plekken nog altijd oplopen. Toch zijn de verschillen binnen Nederland behoorlijk groot. Vooral in het noorden en oosten van het land werden bestaande koopwoningen het afgelopen jaar flink duurder. In dertien gemeenten gingen de prijzen juist omlaag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.
Gemiddeld lagen de prijzen van bestaande koopwoningen in het derde kwartaal van 2026 3,4 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee worden huizen nog altijd duurder, maar de prijsstijging neemt wel steeds verder af.
Opvallend is dat de huizenprijzen in het noorden en oosten van Nederland gemiddeld harder stijgen dan in het westen. In sommige gemeenten gaat het zelfs om prijsstijgingen van meer dan 10 procent.
In deze gemeenten stijgen de huizenprijzen het hardst
De grootste uitschieter is Woudenberg, in de provincie Utrecht. Daar werden bestaande koopwoningen in een jaar tijd maar liefst 14,6 procent duurder. Ook in Oldebroek (14,1 procent) en Asten (14 procent) stegen de prijzen fors.
Andere gemeenten waar huizenkopers met flinke prijsstijgingen te maken krijgen, zijn Berg en Dal (13,3 procent), Simpelveld en Noardeast-Fryslân (beide 12,9 procent). Ook Beuningen (12 procent) en Aalten (11,8 procent) behoren tot de gemeenten waar de prijzen het hardst oplopen.
In de vier grote steden blijven de prijsstijgingen een stuk beperkter. In Amsterdam werden bestaande koopwoningen 1 procent duurder, in Utrecht 2 procent en in Rotterdam 2,9 procent. Den Haag springt er met een stijging van 4,4 procent bovenuit.
Hier worden koopwoningen juist goedkoper
Niet overal hoeven huizenkopers dieper in de buidel te tasten. In dertien Nederlandse gemeenten lagen de prijzen in het derde kwartaal juist lager dan een jaar eerder. Dat zijn er meer dan in het voorgaande kwartaal, toen zes gemeenten een prijsdaling noteerden.
Vooral in Best, in Noord-Brabant, is die daling zichtbaar. Daar werden bestaande koopwoningen gemiddeld 4,6 procent goedkoper. Ook in Hillegom (-4,4 procent) en op Texel (-3,6 procent) gingen de prijzen behoorlijk omlaag.
Verder daalden de huizenprijzen onder meer in IJsselstein (-2,6 procent), Veldhoven (-1,4 procent) en Eindhoven, Delft en Zaanstad (alle drie -0,8 procent).
Ook in Haarlem, Amstelveen en Schouwen-Duiveland was sprake van een lichte prijsdaling.
Huizenprijzen stijgen steeds minder hard
Hoewel woningen in veel gemeenten inmiddels opnieuw recordprijzen bereiken, is de landelijke huizenmarkt minder sterk aan het stijgen dan een jaar geleden.
In het derde kwartaal van 2025 waren bestaande koopwoningen nog 7,8 procent duurder dan een jaar eerder. Begin 2026 was die stijging teruggelopen tot 5,2 procent, gevolgd door 4,2 procent in het tweede kwartaal. Inmiddels is dat dus 3,4 procent.
Dat betekent overigens niet dat huizen in Nederland gemiddeld goedkoper worden. De prijzen stijgen nog steeds, alleen in een lager tempo.
De woningmarkt kende de afgelopen jaren flinke schommelingen. Na een periode van sterke prijsstijgingen bereikten de huizenprijzen halverwege 2022 een hoogtepunt. Vervolgens daalden de prijzen tot halverwege 2023, waarna de markt weer aantrok.
Door die nieuwe stijgingen zijn in veel gemeenten inmiddels eerdere prijsrecords verbroken. Of de prijsstijging de komende tijd verder afzwakt, moet nog blijken.
De cijfers zijn afkomstig van het CBS en het Kadaster, die met een nieuwe berekeningsmethode de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen voor ongeveer 320 gemeenten in kaart hebben gebracht.
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