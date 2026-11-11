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De Beleggingsrekening van Milou (35): ‘Zorg dat je die eerste vijf jaar doorkomt’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Milou, die zich niet door emoties probeert te laten leiden of paniekvoetbal speelt. “Zorg juist dat je die eerste vijf jaar doorkomt.”

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Naam: Milou (35)

Beroep: freelance journalist, podcastmaker, radiopresentator, columnist en auteur van het boek Zwemmen in het geld.

Netto inkomen: bruto zo’n 8000 euro, netto ongeveer 4000 euro per maand.

Maandelijkse inleg: “Maandelijks stort ik 250 euro op mijn beleggingsrekening 200 euro op mijn pensioenbeleggingsrekening. Op die laatste rekening stort ik soms extra bij, afhankelijk van mijn inkomsten. Eind vorig jaar was dat 5000 euro – die inleg kon ik namelijk aftrekken van de inkomstenbelasting.”

Rendement tot dusver: “Ik heb 13.000 euro ingelegd en sta inmiddels op bijna 9000 euro winst.”

De Beleggingsrekening van Milou

Waarom ben je gaan beleggen?

“In 2019 wilde ik zelf podcasts kunnen maken, zonder een studio te hoeven huren. Ik vond het gewoon zo’n mooi medium dat ik zelf een podcast-set kocht. Met zo’n set kon ik overal lekker opnemen en was ik niet afhankelijk van studio’s. Via LinkedIn kwam ik vervolgens in contact met Pim Verlaan: of ik met hem een podcast wilde maken, over ondernemen of iets in de financiële hoek. Of beleggen. Dat vond ik in eerste instantie helemaal niets voor mij. Maar ik hoorde er in die tijd wel steeds meer over. Toen de spaarrente in 2020 al zo laag stond en de inflatie een stuk hoger lag, popte dat beleggen weer op. Ik had er verder weinig verstand van, maar dacht tegelijkertijd: als ik er een podcast over maak, is dat misschien wel de manier om die podcast-set terug te verdienen.

Pim en ik begonnen dus met die podcast en al na drie afleveringen besefte ik: jeetje, ik ben gék als ik hier niet zelf mee begin. Spaargeld werd immers steeds minder waard. Met beleggen wilde ik niet eens per se rijk worden, maar vooral voorkomen dat ik armer werd. Het idee was: na tien afleveringen weet je genoeg om te kunnen beginnen met beleggen. Ik vond dat ik na de laatste aflevering niet kon achterblijven, haha, ik wilde het goede voorbeeld geven. Maar goed ook, want anders had ik het waarschijnlijk nog jaren uitgesteld.”

Hoeveel geld steek je in het beleggen?

“Inmiddels leg ik vrij structureel 200 euro per maand in op mijn beleggingsrekening. Soms was het wat minder, omdat mijn inkomsten als freelancer nou eenmaal schommelen. Daarnaast beleg ik 200 euro per maand voor mijn pensioen. Als ik wat meer verdien, probeer ik daar extra geld in te stoppen – dat is ook voordelig, omdat ik die pensioeninleg kan aftrekken van de inkomstenbelasting.”

Wat voor soort aandelen heb je, of waar beleg je in?

“Ik beleg in indextrackers, waarmee ik zorg voor brede spreiding. Ik heb een ETF met daarin de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven. Dat vond ik een mooie basis voor een deel van mijn portefeuille. Daarnaast heb ik een wereldwijde ETF, waarin bedrijven van over de hele wereld zitten. Het is meteen mijn core-satellite-strategie: een redelijk stabiele basis, met daarnaast wat ruimte om te spelen met wat meer risico in wat meer geconcentreerde ETF. Zo heb ik aan het begin van mijn beleggerscarrière een duurzame ETF gekocht, gericht op duurzame verpakkingen. Overigens is er bij sommige ETF’s wel wat sprake van overlap, want in mijn wereldwijde indexen zitten óók al veel Amerikaanse bedrijven. Dat maakt me wel wat meer afhankelijk van bedrijven in de VS.”

Maak je je daar zorgen over?

“Ik merk dat ik me daar de laatste tijd wel wat drukker over maak. Het is best lastig om je helemaal af te schermen voor alles wat je allemaal over mogelijke bubbels en aanstaande recessies hoort en leest in de media. Op dit moment is het nog niet zo erg dat ik er niet van kan slapen, maar ik denk er dus wel over na. Tegelijkertijd dacht ik drie jaar geleden ook al dat Amerika misschien te ‘duur’ was. Maar als ik toen was uitgestapt, had ik een hoop rendement gemist, want Amerikaanse aandelen doen het al tijden ontzettend goed. Dat maakt het soms best lastig: in principe moet je vasthouden aan je oorspronkelijke plan. Maar je nachtrust is ook belangrijk.”

Vind je het in dat opzicht spannend om te beleggen?

“Als ik ergens weerstand bij voel, probeer ik daar wel naar te luisteren. Voel ik me bijvoorbeeld wel prettiger bij wat meer spreiding, is dat een legitieme reden om mijn portefeuille aan te passen. Je wilt uiteindelijk wel goed kunnen slapen.

En het allerbelangrijkste is dat je het volhoudt en op de lange termijn blijft beleggen, dáár zit voor mij het succes. Het rente-op-rente-effect werkt alleen als je het de tijd geeft. Het helpt dus niet als je halverwege stopt.

Dat probeer ik ook met mijn boek mee te geven: zorg dat je die eerste vijf jaar doorkomt. In die periode ga je ongetwijfeld dalingen en stijgingen meemaken. Daar moet je jezelf een beetje tegen wapenen. Ik probeer mezelf ook niet door emoties te laten leiden of paniekvoetbal te gaan spelen. Rust bewaren en eerlijk zijn naar jezelf is kortom belangrijk.”

Ben je weleens bang dat de boel instort?

“Natuurlijk ga ik niet staan juichen als de boel instort. Heb ik niet per se zin in, maar ik ben er ook niet bang voor – ik weet dat een flinke daling een keer gaat gebeuren. Het zal dan even doorbijten zijn, maar zolang je niet stopt met beleggen, is er vrij weinig aan de hand.

Daarbij helpt het als je belegt met geld dat je kunt missen, dan kun je zo’n daling ook gewoon uitzitten. Ik vind het dus misschien wel spannend, maar tegelijkertijd geeft die wetenschap dát het gaat gebeuren ook een soort rust.”

Zijn je aandelen al eens flink gekelderd, of juist enorm gestegen?

“Zeker! Denk bijvoorbeeld aan Liberation Day, toen Trump de importheffingen aankondigde. We wisten dat het eraan zat te komen, we hadden het zelfs al besproken in onze podcast, en toen gebeurde het dus echt: de koersen gingen omlaag. Op het moment zelf was dat wel lastig, want je denkt al snel: wat als het deze keer niet meer goedkomt? Genoeg mensen die zeiden: ‘This time is different, dit komt nooit meer goed.’ Maar een paar jaar later lijkt het soms alsof er helemaal niets is gebeurd – alsof je drie maanden in winterslaap bent geweest en wakker wordt in een wereld waarin alles weer normaal is. Dat helpt me om af en toe even uit te zoomen. Vaak is zo’n daling op de lange termijn maar een speldenprikje, nauwelijks waarneembaar voor het blote oog.”

Wat hoop je voor de toekomst, qua beleggen?

“Eigenlijk is mijn doel best vaag, ik wil vooral dat ik later iets van pensioen heb opgebouwd. Nederland vergrijst, dus is er straks nog wel genoeg pensioen voor iedereen? We hebben een goed pensioenstelsel, maar ik vind het een prettig idee dat ik ook zelf iets kan opbouwen, dat ik in ieder geval een stukje controle in eigen handen heb.”

Zou je het anderen aanbevelen?

“Ja, ik zou iedereen aanraden om zich te verdiepen in hoe geld werkt. Veel mensen denken dat sparen de veilige keuze is. Iedere euro die je op je spaarrekening zet, blijft daar immers gewoon staan. Maar door inflatie wordt je geld steeds minder waard en neemt je koopkracht af, dus uiteindelijk word je armer. Natuurlijk brengt beleggen risico’s met zich mee, maar sparen ook. Eigenlijk is álles wat je met geld doet risicovol, zelfs als je het in een sok stopt: je krijgt er geen rente over en het kan gestolen worden.

Ik zeg niet dat iedereen móét beleggen, maar vind wel dat je moet weten welke mogelijkheden je hebt. Voor mij is het bijvoorbeeld ook een manier om vermogen op te bouwen, terwijl ik nog huur. Je hoeft dus niet per se een eigen huis te hebben om alvast iets voor je toekomst op te bouwen. Hopelijk kan ik anderen daarmee inspireren.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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