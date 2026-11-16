Nat en onstuimig herfstweer op komst: dit kun je deze week verwachten
Wie de komende dagen de deur uitgaat, doet er goed aan een paraplu mee te nemen. Nederland krijgt te maken met een wisselvallige herfstweek, waarin regen en stevige wind de hoofdrol spelen.
Vooral morgen kan het flink tekeergaan..
Week begint met herfstweer
Volgens Weeronline begint de week behoorlijk nat. Vandaag trekken talrijke buien over het land, al laat de zon zich tussendoor af en toe zien. Morgen wordt het nog een stuk onstuimiger. Dan regent het langere tijd en trekt de wind flink aan. Vooral in de middag en avond kunnen stevige windstoten voorkomen. Aan de kust waait het geregeld krachtig en soms zelfs hard.
Flinke regen en wind, maar ook wat zon
Ook woensdag en donderdag is het verstandig om een paraplu bij de hand te houden, want dan is er typisch herfstweer op komst. Op beide dagen trekken geregeld buien over het land. In de nacht van woensdag op donderdag kan het zelfs langere tijd achter elkaar regenen. Wie hoopt op een paar droge herfstdagen, moet dus nog even geduld hebben.
Ondanks het natte weer blijft het voorlopig relatief zacht voor de tijd van het jaar. Tot en met donderdag liggen de middagtemperaturen meestal tussen de 8 en 13 graden. Daarbij is het in het zuiden doorgaans wat warmer dan in het noorden. Vooral in de nacht naar dinsdag kan het wel behoorlijk afkoelen en kan het als herfstweer aanvoelen. In het noordoosten daalt de temperatuur mogelijk tot het vriespunt, terwijl het in het zuiden rond de 4 graden blijft.
Richting het weekend wordt het droger
Gelukkig lijkt vanaf vrijdag het weerbeeld langzaam te verbeteren. De dag begint waarschijnlijk nog met enkele buien, maar later wordt het op steeds meer plaatsen droog en krijgt de zon meer ruimte. Zaterdag belooft volgens Weeronline zelfs een droge dag te worden. Een goed vooruitzicht voor wie plannen heeft om eropuit te gaan.
De weersverbetering heeft wel een keerzijde: het wordt kouder. Overdag stijgt de temperatuur richting het weekend nog maar naar 6 tot 10 graden. Ook de nachten worden frisser en landinwaarts kan het kwik opnieuw richting het vriespunt zakken. De winterjas kan dus alvast uit de kast, al lijkt de paraplu tegen die tijd eindelijk even thuis te kunnen blijven.
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