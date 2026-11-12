Zonnige weekenddag op komst, daarna flinke weeromslag
Wie dit weekend hoopt op mooi weer, heeft iets om naar uit te kijken. Er ligt een mooie dag in het verschiet. Heel lang kun je hier echter niet van genieten, er ligt namelijk een flinke weeromslag op de loer.
Vandaag kunnen er in het noorden wat regenbuien vallen, maar in de rest van het land laat het zonnetje zich geregeld zien. Ook is het een stuk aangenamer dan de afgelopen dagen: de temperatuur loopt op tot 8 à 10 graden.
Morgen wisselvallig weer
Morgenochtend is het wisselend bewolkt en vallen er vooral in de kustgebieden veel buien. De dag begint fris, met temperaturen tussen de 2 en 5 graden. Aan de kust is het met 8 tot 10 graden wat zachter. In de middag neemt de kans op buien toe, al laat ook de zon zich tussendoor zien. Het wordt 9 tot 10 graden bij een matige tot vrij krachtige westen- tot noordwestenwind.
Zonnige zaterdag, regenachtige zondag
Zaterdag ziet het weer er een stuk zonniger uit. Op een enkele bui in het noorden na blijft het overal droog. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop en wordt het 8 tot 10 graden. Er staat slechts een zwakke tot matige zuidenwind: prima weer voor een wandeling dus.
Zondag laat de zon zich vooral in de ochtend zien, maar daarna neemt de bewolking snel toe en trekt de zuidenwind aan. Aan het begin van de middag trekken enkele kortdurende buien over het land. Later in de middag gaat het langere tijd regenen en kan het flink onstuimig worden, met zware windstoten aan de kust. De temperatuur ligt tussen de 10 en 12 graden.
Volgende week
Volgens Weeronline krijgen we maandag typisch herfstweer. Het is overwegend bewolkt en er staat een stevige zuidwestenwind. Regengebieden trekken over het land en vooral aan de kust wordt het kletsnat. Met 10 tot 12 graden blijft het vrij zacht, al kan het door de wind en regen kouder aanvoelen.
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