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‘Typisch novemberweer’ op komst: kans op regen en wind neemt toe

Wie dacht dat de eerste dag van november qua weer een voorbode was voor de rest van de maand, heeft het mis. Het kalme weer van gisteren lijkt niet de hele maand aan te houden. Vanaf de tweede week neemt de kans op regen en stevige wind toe. Volgens de verwachtingen van Weeronline verloopt vooral de tweede helft van november zachter en natter dan gebruikelijk.

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Tijdens de eerste week van november laat de herfst zich nog van zijn rustige kant zien. Er valt nauwelijks neerslag en ook de wind houdt zich grotendeels gedeisd. Overdag liggen de temperaturen rond de 11 graden, wat vrij gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. In de nacht kan het echter flink afkoelen en is op sommige plaatsen lichte vorst mogelijk.

Door de combinatie van weinig wind, vochtige lucht en lage nachttemperaturen kan bovendien gemakkelijk mist ontstaan. Vooral in de ochtenduren kan deze hardnekkig zijn en op sommige plekken lange tijd blijven hangen. Hierdoor kan het lokaal behoorlijk grijs en kil aanvoelen, ondanks de relatief aangename temperaturen overdag.

Vanaf tweede week meer regen en wind

Vanaf de week van 9 november lijkt het weerbeeld geleidelijk te veranderen. Volgens Weeronline neemt de wisselvalligheid toe en krijgen regenbuien en stevigere wind meer ruimte. Op sommige dagen kan het langdurig regenen, terwijl ook perioden met flinke wind mogelijk zijn.

Het weerbureau spreekt van typisch novemberweer. November behoort namelijk tot de natste maanden van het jaar en staat bekend om zijn wisselvallige karakter. De temperaturen veranderen aanvankelijk weinig. Overdag wordt het ongeveer 11 graden, terwijl het kwik tijdens de nachten vaak daalt tot rond de 4 graden. Door de toenemende wind en regen kan het buiten wel een stuk guurder aanvoelen. Vooral tijdens natte en winderige perioden zal het verschil met het rustige begin van de maand duidelijk merkbaar zijn.

Tweede helft van november zachter dan normaal

Ook voor de laatste twee weken van november wijzen de weermodellen op een wisselvallig weerbeeld. Opvallend is dat de temperaturen naar verwachting iets hoger uitvallen dan normaal voor deze periode. In de middag worden waarden tussen de 8 en 11 graden voorzien.

Tegelijkertijd wordt meer neerslag dan gebruikelijk verwacht. Dat betekent dat droge perioden waarschijnlijk regelmatig worden afgewisseld met regenachtige dagen. Ook kan de wind van tijd tot tijd nadrukkelijk aanwezig zijn.

Volgens Weeronline passen deze verwachtingen bij de ontwikkeling van het klimaat. Door de opwarming kan de lucht meer waterdamp bevatten, waardoor onder geschikte weersomstandigheden grotere hoeveelheden neerslag kunnen vallen.

Winterweer voorlopig niet in zicht

Hoewel de nachten aan het begin van november plaatselijk koud kunnen verlopen, lijkt langdurig winterweer voorlopig niet aan de orde. De verwachte zachtere lucht in de tweede helft van de maand verkleint de kans op aanhoudende vorst. Wel benadrukken de vooruitzichten het veranderlijke karakter van november. Vooral verwachtingen voor de laatste weken van de maand zijn nog onzeker en kunnen de komende tijd worden bijgesteld.

Voorlopig lijkt de conclusie duidelijk: november begint kalm en relatief droog, maar krijgt gaandeweg steeds meer het karakter van een natte en winderige herfstmaand. Wie nog van rustige herfstdagen wil genieten, lijkt daarvoor vooral in de eerste week de beste kansen te hebben.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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