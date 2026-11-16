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Nabestaanden tegen Erasmusschutter: levens voorgoed veranderd

Erasmusschutter Fouad L. (35) heeft de levens van de nabestaanden van zijn slachtoffers voorgoed veranderd. Dat lieten de achtergebleven familieleden van de doodgeschoten Romy (14) en haar moeder Marlous (39) maandag aan het gerechtshof weten. Hun advocaat las hun slachtofferverklaringen voor.

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L. schoot op 28 september 2023 in Rotterdam zijn buurmeisje en haar moeder dood in hun woning aan het Herman Dullaertplein. Daarna ging L. naar het Erasmus MC, waar hij in een volle collegezaal geneeskundedocent Jurgen Damen (43) van het leven beroofde. Zijn nabestaanden maken woensdag gebruik van hun spreekrecht.

De oudste dochter van Marlous schreef: „Ik mis mama en Romy op elk moment van de dag. Het voelt alsof een stuk van mijn hart is weggehaald.”

Tweelingzus

De tweelingzus van Romy richtte zich in haar slachtofferverklaring tot de verdachte: „Mijn hele leven stond ineens op zijn kop. U heeft niet alleen drie mensenlevens verwoest. U heeft ook een groot deel van mijn leven kapotgemaakt. U heeft mij van binnen gebroken. Ik raakte in een depressie. Ik wist niet meer hoe ik verder moest. Ik ben vijf maanden thuis geweest. Geen school, geen werk, geen vooruitzicht en geen idee hoe ik mijn leven weer moest oppakken.”

De tweelingzus is niet in staat om het hoger beroep bij te wonen, uit boosheid op de verdachte: „Alleen al het idee om u onder ogen te moeten komen, is voor mij ontzettend moeilijk”. Ze pleit voor het opleggen van een levenslange celstraf.

De vader van de kinderen zei in zijn slachtofferverklaring tegen L.: „Jij hebt Romy en Marlous hun toekomst afgenomen. Door jou ben ik mijn dochter kwijt en moeten mijn kinderen hun moeder en zus voor altijd missen. En jij? Jij bent ook alles kwijt. Wat heb je hiermee willen bereiken? Was dit het allemaal waard?”

ANP

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