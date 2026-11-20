Lidewij de Vos wil na royement van 6 FvD-leden om neonazi-bijeenkomsten verder: ‘Nu is het klaar’
Lidewij de Vos van Forum voor Democratie (FvD) wil “over tot de orde van de dag”. De partijleider heeft gereageerd na het royement van zes partijleden die te zien waren in een Zembla-uitzending over vechttoernooien die door neonazi’s werden georganiseerd. “Dit had niet moeten gebeuren, maar nu is het klaar”, zei zij in het SBS-programma Nieuws van de Dag.
Tijdens de getoonde bijeenkomsten werd onder meer de Hitlergroet gebracht. Lidewij de Vos noemt de beelden “schokkend” en zegt niet te hebben geweten dat FvD-leden zulke evenementen bijwoonden. “Wij hadden van tevoren geen kennis daarover, anders hadden we eerder maatregelen genomen. Dit heeft op geen enkele manier met ons te maken.” Het hele gesprek met Lidewij de Vos hoor je in de video boven dit artikel.
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Lidewij de Vos vindt dat alleen Forum voor Democratie wordt onderzocht
Het is bepaald niet de eerste keer dat Forum voor Democratie in opspraak raakt door dwarsverbanden met extreemrechtse groepen. In de Tweede Kamer gebruikt de partij de meeste extreemrechtse termen. Lidewij de Vos weerspreekt dat de partij dit over zichzelf afroept. “Wij zijn de enige partij waar dit soort onderzoeken gedaan worden”, zei ze. Volgens haar zijn er ook bij partijen als PRO en D66 “allerlei aanleidingen” voor dergelijke onderzoeken.
Onder de leden die te zien zijn in de Zembla-uitzending is de inmiddels geroyeerde fractievoorzitter van FvD in de Bossche gemeenteraad, Ramon van Asch. Lidewij de Vos herhaalt diens eigen verweer en zegt “dat hij daar min of meer verzeild is geraakt”. Toch is ook hij uit de partij gezet “omdat wij alle schijn wel weg willen nemen”.
‘FvD achter een masker van gespeelde redelijkheid’
VVD-fractieleider Ruben Brekelmans ziet FvD “in de slachtofferrol kruipen” en sprak gisteravond van een terugkerend patroon. “Neonazi’s, de Hitlergroet, kooigevechten: het is te ranzig voor woorden. Het laat zien welke drek zich binnen FvD afspeelt, achter het masker van gespeelde redelijkheid.”
PRO-leider Jesse Klaver liet eerder al weten niet verbaasd, maar wel geschokt te zijn. “Dit is het extreemrechts waar de veiligheidsdiensten ons al langer voor waarschuwen. FvD is geen gewone partij. En het is een fout om ze als zodanig te behandelen.”
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