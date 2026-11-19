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‘De neonazi-files met Forum voor Democratie zijn afschuwelijk, maar we moeten de partij niet verbieden’

Na onthullingen van Zembla over neonazistische contacten rond Forum voor Democratie reageren twee Kamerleden geschokt. Tijs van den Brink (CDA) en Mohammed Mohandis (PRO) veroordelen de getoonde praktijken, maar vinden een verbod op FVD op deze basis te ver gaan.

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Op de Zembla-beelden zijn illegale kooigevechten te zien, waarbij rechtsextremisten elkaar knock-out slaan, hun tegenstander verwurgen en de Hitlergroet brengen. Onder de deelnemers en toeschouwers zijn leden van beruchte neonazigroepen, veroordeelde extremisten en leden van Forum voor Democratie.

Leestip: Volgens Nieuwsuur gebruikt Forum voor Democratie de meeste extreemrechtse termen in de Tweede Kamer

Forum voor Democratie-fractievoorzitter geroyeerd

Het gaat onder meer om Ramon van Asch, fractievoorzitter voor de FVD in Den Bosch. Hij was tot voor kort medewerker van de Tweede Kamerfractie en was eerder bestuurslid van de jongerenafdeling van de partij (JFVD). Na de bekendmaking van de neonazibeelden werd Van Asch door FVD onmiddellijk geroyeerd.

‘Forum voor Democratie verbieden gaat te ver’

De Zembla-documentaire De neonazi-files werd in Pauw & De Wit besproken door CDA-Kamerlid Tijs van den Brink en Pro-Kamerlid Mohammed Mohandis. De twee spraken hun afschuw uit en waarschuwden voor normalisering van extreem gedachtegoed. Het verbieden van Forum voor Democratie gaat ze echter te ver.

Van den Brink: “In een nieuwe wet zit een bepaling waaraan een partij moet voldoen, wil die verboden worden. De democratische rechtsstaat moet dan serieus worden bedreigd. Dat is een hele hoge lat en is op zichzelf terecht.” De CDA’er vindt dat hij er verder niet over gaat: “Het OM (Openbaar Ministerie, red.) moet dat doen. Als ik dat ga doen, zegt iedereen dat de ene politicus de andere probeert af te fakkelen.”

‘Het OM moet doen wat het moet doen’

Van den Brink verder: “Ik kan me uitspreken over antisemitisme. Schokkend dat je Hitler in 2026 op deze manier vereert. Ik kan er echt met mijn verstand niet bij. Vervolgens moet het OM doen wat het OM moet doen.”

Mohammed Mohandis (PRO): “We leven in een rechtsstaat en het moet allemaal volgens de spelregels, helemaal eens.” Maar richting Forum voor Democratie wil hij continu blijven zeggen dat je termen als omvolking niet kunt gebruiken: “Ook eerder dit jaar, toen Lidewij de Vos dat soort termen bezigde. Continu normeren, het niet normaal maken en heel duidelijk maken dat het fout is.”

De neonazi-files van Zembla kun je via NPO Start bekijken.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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