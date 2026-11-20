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Eindelijk weer zon na een kletsnatte week, maar Nederland krijgt ook met nachtvorst te maken

Na een week vol regen en grijze luchten laat de zon zich vandaag weer wat vaker zien. Vooral in het noorden van Nederland wordt het een stuk aangenamer. In het zuiden blijft het aanvankelijk nat. De komende dagen blijft het fris en neemt de kans op nachtvorst toe.

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De dag begint met grote verschillen tussen het noorden en het zuiden van het land. In het zuiden overheerst de bewolking en valt af en toe regen. In het midden van Nederland wordt het al snel droog, terwijl het noorden kan rekenen op flinke zonnige periodes.

Aan het einde van de ochtend ligt de temperatuur tussen de 5 en 9 graden. Er staat een zwakke tot matige wind.

Geen regen, maar zon

In de middag trekt de regen ook in het zuiden weg. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af, al kan vooral in het noorden nog een enkele bui vallen. Het wordt maximaal 6 graden in het noorden en 9 graden in het zuiden. Later in de middag daalt de temperatuur alweer snel.

Vanavond en vannacht trekken vanaf de Noordzee enkele buien het land binnen. Tussendoor zijn er opklaringen. De noordwestenwind neemt toe en kan aan de kust vrij krachtig worden. Tijdens opklaringen kan de temperatuur landinwaarts dalen tot rond het vriespunt. Op andere plaatsen blijft het enkele graden boven nul.

Zaterdag iets zachter, zondag weer kouder

Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen verspreid over het land enkele buien vallen. De temperatuur loopt op tot 7 à 10 graden. Op de Waddeneilanden staat een vrij krachtige noordwestenwind.

Zondag ziet het weerbeeld er rustiger uit. Het blijft vrijwel overal droog, maar met temperaturen tussen de 5 en 8 graden wordt het wel kouder. Ook neemt de kans op lichte vorst in de nacht toe.

Koud weer houdt voorlopig aan

Wie hoopt op zachtere temperaturen, moet waarschijnlijk nog even geduld hebben. Ook na het weekend blijft het aan de frisse kant. Overdag wordt het niet warmer dan 3 tot 6 graden en in de nachten kan het plaatselijk licht vriezen.

Later volgende week trekken lagedrukgebieden vanaf de Atlantische Oceaan richting Europa. Voorlopig lijken die Nederland niet te bereiken. Daardoor kan het rustige, droge en relatief koude weer langer aanhouden dan eerder werd verwacht.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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