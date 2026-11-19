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Hypotheekexpert wijst op 6 voorwaarden die je veel geld kunnen kosten: ‘Kijk niet alleen naar rente’

Je denkt een gunstige hypotheek te hebben, totdat je gaat verhuizen of scheiden. Dan kunnen de voorwaarden je duur komen te staan. Dat blijkt uit uitspraken van klachteninstituut die De Hypotheekshop aanhaalt, waaronder een zaak over fors hogere hypotheekrente.

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“Bij het kopen van een huis draait het vaak om hoeveel je kunt lenen en wat je per maand betaalt”, zo legt Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop uit. “Maar vergeet niet om ook naar de voorwaarden te kijken. Die bepalen bijvoorbeeld of je later je lage rente kunt meenemen naar een ander huis of extra geld kunt lenen voor een verbouwing.”

Hoe belangrijk die voorwaarden zijn, blijkt uit verschillende uitspraken van het klachteninstituut. Daarin kregen huiseigenaren die hun hypotheek wilden aanpassen niet altijd wat ze hadden verwacht. Volgens de Hypotheekshop zijn dit zes situaties waarin de kleine lettertjes een groot verschil kunnen maken.

In de video boven dit artikel zie je een waarschuwing van DNB: 950.000 huishoudens krijgen hogere hypotheeklasten, een kwart betaalt ruim 300 euro extra.

Hypotheekexpert wijst op 6 voorwaarden die je veel geld kunnen kosten

1. Bouwdepot: na 2 jaar kan je rentevergoeding stoppen

Laat je een huis bouwen of verbouwen? Dan betaalt de geldverstrekker de rekeningen vaak uit een bouwdepot. Over het bedrag dat daar nog in zit, krijg je meestal een rentevergoeding. Hoe lang je die krijgt, hangt af van de afspraken met je geldverstrekker.

Een koper wiens appartement met vertraging werd opgeleverd, zag die vergoeding na twee jaar stoppen. Het bouwdepot liep toen nog door en ten tijde van zijn klacht stond er zo’n 200.000 euro in. Volgens Kifid mocht de bank de rentevergoeding na de afgesproken termijn stopzetten.

2. Rente meenemen bij verhuizing? Je oude huis kan duurder worden

Bij sommige geldverstrekkers kun je je lage hypotheekrente meenemen naar je nieuwe woning. Heb je je oude woning nog in bezit, dan kan daar ondertussen een ander tarief gaan gelden. In een zaak bij Kifid verhuisde het lage tarief mee naar de nieuwe hypotheek, terwijl voor de lening op de oude woning tijdelijk een hogere rente gold. Het gevolg was dat de maandlasten tijdens de overgang omhoog gingen.

3. Extra aflossen kan je voordeel bij een volgende hypotheek verkleinen

Met een extra aflossing verlaag je je hypotheekschuld en kun je besparen op je maandlasten. Bij een latere verhuizing kan die aflossing ook bepalen over welk bedrag je je oude rente mag meenemen. Een huiseigenaar wilde haar lage rente meenemen over het oorspronkelijke leenbedrag. De bank trok haar eerdere extra aflossingen daarvan af. Kifid oordeelde dat de bank de meeneemregeling correct had toegepast.

4. Hogere woningwaarde? Je renteopslag verdwijnt niet altijd vanzelf

Een geldverstrekker kan een renteopslag rekenen als je hypotheekschuld hoog is in verhouding tot de waarde van je woning. Stijgt je woningwaarde? Dan kan die opslag soms omlaag. Bij sommige geldverstrekkers gaat dat automatisch. Bij andere moet je zelf een actuele woningwaarde doorgeven.

In een zaak bij Kifid schrapte de bank de opslag nadat een huiseigenaar met WOZ-beschikkingen had aangetoond dat zijn woning meer waard was geworden. Hij wilde ook de extra rente over de voorgaande jaren terug. Volgens Kifid hoefde de bank de verlaging niet met terugwerkende kracht toe te passen.

5. Zelfs met overwaarde mag de bank een extra hypotheek weigeren

Als je overwaarde wil gebruiken voor een verbouwing, moet je nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor een extra lening. Zo kreeg een stel dat geld nodig had voor verplicht funderingsherstel geen verhoging van de hypotheek omdat de aanvraag niet aan de voorwaarden van de bank voldeed. Kifid oordeelde dat de bank de aanvraag mocht afwijzen, ook al was het herstel noodzakelijk.

6. Scheiding: hypotheekrente van 1,95 naar 5,15 procent in Kifid-zaak

Wil je na een scheiding in de gezamenlijke woning blijven, dan kan de financiering anders uitpakken dan je verwacht. Een vrouw vroeg haar bank of ze het oude tarief van 1,95 procent voor een deel van haar nieuwe hypotheek mocht behouden. De bank wees dat verzoek af en bood haar een hypotheek aan tegen 5,15 procent. Volgens Kifid mocht de bank weigeren de oude rente mee te nemen.

“De hypotheek met de laagste rente is niet automatisch de hypotheek die het beste bij je past”, zo legt Hagedoorn uit. “Kijk daarom niet alleen naar wat je nu betaalt, maar ook naar wat er mogelijk is als je situatie verandert. Laat je hypotheekvoorwaarden gedurende de looptijd opnieuw beoordelen. Misschien wil je later verhuizen, verbouwen of extra aflossen. Dan is het prettig als je hypotheek daarbij past.”

DNB: 950.000 huishoudens krijgen hogere hypotheeklasten, een kwart betaalt ruim 300 euro extra

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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