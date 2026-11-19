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Sandra (35): ‘Ik overweeg om mijn kinderen het geheim van Sinterklaas te vertellen’

Je hebt bijna overal een opleiding voor nodig, behalve voor het ouderschap. Gelukkig kunnen ouders, grootouders en andere opvoeders bij Sofie Vissers terecht voor opvoedvragen. Zij is hoofdredacteur van J/M Ouders, heeft twee kinderen en beantwoordt wekelijks een opvoeddilemma. Deze week het dilemma van Sandra (35) over het geheim van Sinterklaas.

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Sofie geeft advies.

Opvoedvraag: ‘Zal ik mijn kinderen (5 en 3) het geheim van Sinterklaas vertellen?’

Hoi Sofie,

Steeds meer ouders in onze bubbel vertellen het geheim van Sinterklaas aan hun kind. Ze vertellen van begin af aan dat Sinterklaas een verklede man is, zodat ze niet hoeven te liegen tegen hun kinderen. Omdat eerlijkheid een belangrijke waarde is in veel gezinnen. Daarbij zouden de kinderen dan minder spanningen ervaren en dat zou het vertrouwen in hun omgeving versterken. Mijn kinderen zijn 5 en 3 jaar en geloven nog heilig in Sinterklaas. Ik merk wel dat ze alles rondom de Sint erg spannend vinden. Nu twijfel ik om ze de waarheid te vertellen over de beste man. Wat is jouw kijk hierop?

Liefs,

Sandra

Het antwoord

Hoi Sandra,

Er is denk ik niet één manier om met Sinterklaas om te gaan; dat maakt iedereen voor zichzelf uit. Ik denk dat het belangrijk is om te doen wat bij jouw gezin past. Voor kinderen van 5 en 3 lopen werkelijkheid en fantasie nog door elkaar. Sinterklaas is voor hen vaak een tijdelijk, spannend fantasieverhaal dat draait om rituelen. Zoiets als een sprookje of een fantasieverhaal.

Merk je dat je kinderen veel spanningen ervaren rondom Sinterklaas, dan kun je dit ook zien als een opvoedkans om ze met spanningen te leren omgaan. Benoem hun spanningen en stuur waar nodig bij. Dat noemen we emotieregulatie.

Kijk naar wat bij jouw gezin past

Maar het kan ook goed passen bij een gezin om te vertellen dat Sinterklaas een verklede man is. Dan kunnen kinderen evengoed nog genieten van de intocht, de schoen zetten en liedjes zingen. En wat je vaak ook ziet, is dat als de Sint voor hun neus staat, ze toch ineens weer even heilig gaan geloven in die man.

Ik zou adviseren om vooral te kijken naar wat bij jouw kinderen past. Zijn ze erg gespannen en stellen ze hele gerichte vragen? Dan zou je een (deel van) het geheim kunnen verklappen. Je kunt zeggen dat sommige mensen doen alsof Sinterklaas echt is, terwijl het eigenlijk een verklede man is. En je kunt het er samen over hebben hoe je het Sinterklaasfeest wil vieren. Voor een kind van 3 is een eenvoudige uitleg vaak al genoeg, maar een kind van 5 heeft al wat meer fantasie. Ik denk dat het belangrijkste is dat jij laat zien dat je er bent voor je kinderen, rustig blijft en aansluit bij de vragen van je kinderen. En vooral: dat jullie met het hele gezin genieten van het Sinterklaasfeest!

Benieuwd hoe hoofdredacteur JM Ouders Sofie Vissers thuis omgaat met Sinterklaas? Lees hier haar column over het Sinterklaasjournaal.

Meer weten over kinderen en opvoeding? Deze artikelen zijn de afgelopen tijd goed gelezen:

Meld je aan voor de Opvoedvraag Wil je ook (anoniem) meedoen aan de Opvoedvraag van Metro en jouw verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Geschreven door Sofie Vissers Sofie is hoofdredacteur van J/M Ouders en is met haar man net op adem gekomen van een paar intensieve tropenjaren. Met haar inmiddels schoolgaande kinderen, kent Sofie nu haar wegen op de basisschool en bso. Als tv-maker van human interest programma’s, heeft Sofie een voorliefde voor het maken van persoonlijke verhalen. Voor Metro beantwoordt ze wekelijks een Opvoedvraag van ouders en geeft ze tips over het ouderschap.

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