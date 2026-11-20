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Robin (29) werd bedreigd om een naaktfoto die niet van haar was: ‘Het voelde alsof iedereen door mijn kleding heen kon kijken’

‘Mooi slipje heb je aan’, stuurde een oud-schoolgenootje naar de toen 17-jarige Robin Griffin (29). Bijgevoegd was een naaktfoto van een blond meisje dat sprekend op haar leek. Honderden haatberichten en zelfs doodsbedreigingen volgden. Lange tijd durfde Robin nauwelijks naar buiten.

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Robin: “Toen ik die middag de trein naar mijn woonplaats Zaltbommel pakte, zag ik op het perron veel mensen van mijn oude middelbare school. Voor mijn gevoel keek iedereen naar me. Ze porden elkaar, lieten hun telefoon aan elkaar zien en lachten. Ik had het gevoel dat het woord ‘slet’ op mijn voorhoofd geschreven stond. Normaal kan ik mijn emoties goed binnenhouden, maar nu begon ik te huilen.

Ondertussen ging er op mijn telefoon een bom af. Mensen scholden me uit voor ‘vieze hoer’ en ‘kankerslet’. Ik raakte in paniek, ik wist niet wat ik moest doen. Thuis zag mijn moeder meteen dat er iets mis was. Ze pakte mijn telefoon af om de haatberichten te verwijderen, maar het verspreiden van de foto ging gewoon door. De foto kwam zelfs in Utrecht terecht. Onbekenden belden en appten me en vroegen waar ik woonde. Ze zeiden dat ik ‘vast wel geneukt wilde worden voor een euro’.”

Robin krijgt doodsbedreigingen na verspreiding naaktfoto

Robin: “Op straat riepen mensen ‘slet’ naar me en lachten me uit. Ik werd angstig en durfde amper naar buiten. De foto werd verspreid in groepsapps en geretweet op Twitter. Overal kwamen nare reacties onder. Mijn moeder pakte regelmatig mijn telefoon af, dus veel berichten heb ik niet eens gezien.

Een meisje viel zelfs mijn moeder lastig. ‘Er gaat een lekker fotootje rond van je dochter’, zei ze tegen haar op straat. Een andere meid berichtte me dat ik geen recht had om te leven en dat ik mezelf maar beter op kon hangen. Dat bericht deed me pijn: ik snapte niet hoe iemand die mij amper kende het nodig vond om me dood te wensen. Maar vooral de hoeveelheid berichten vond ik heftig. Ik vond het moeilijk dat niemand zich afvroeg wíé die foto eigenlijk had verspreid.”

Online shaming in Nederland In een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2025) gaf bijna 3 procent van zowel vrouwen als mannen aan dat ze in het afgelopen jaar slachtoffer waren geworden van online bedreigingen en/of intimidatie. Dat kwam vrijwel even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Wel is er een klein verschil te zien bij shamesexting: dat kwam iets vaker voor bij mannen (0,7 procent) dan bij vrouwen (0,3 procent).

Naaktfoto die niet van Robin was, blijft haar achtervolgen

Robin: “Dat de foto niet van mij was, veranderde niets aan de gevolgen die het voor mij had. Als ik buiten liep, voelde ik me naakt. Het was alsof iedereen door mijn kleding heen kon kijken. Mensen googelden massaal mijn naam met ‘naaktfoto’ erachter. Ik maakte me veel zorgen over mijn toekomst. Ik was bang dat ik nooit meer aan een baan zou komen en dat niemand met me wilde daten.

Ik heb vaak geprobeerd mezelf te verdedigen. ‘Ik ben dat niet’, zei ik als iemand me uitschold. Maar tegen zo’n grote massa was ik niet opgewassen. Mensen vonden het juist grappig als ik van me afbeet. Het gaf me een machteloos gevoel. Ik werd publiekelijk aan de schandpaal genageld en ik kon niets doen. In die tijd wist ik niet dat ik hiervoor aangifte kon doen. Er waren ook geen hulplijnen waar ik terechtkon. Ik hoopte dat het vanzelf zou overwaaien.”

Online shaming tast Robins zelfvertrouwen bijna een jaar aan

Robin: “Na een paar weken werden de pesterijen minder, omdat er een andere naaktfoto rondging. Maar de angst bleef bij mij nog ongeveer een jaar bestaan. Ik durfde lang geen contact te maken met mensen op straat. Ik liep met mijn hoofd naar beneden, bang om associaties op te roepen. In sociale situaties was ik voortdurend bezig met de vraag: hoe kijken mensen naar mij? Denken ze aan de foto? Mijn hele zelfbeeld wankelde, terwijl ik altijd vrij zelfverzekerd ben geweest.

Om weer grip te krijgen op mijn leven, stortte ik me volledig op mijn studie. Ik wilde graag carrière maken als fotograaf. Op social media veranderde ik mijn achternaam in ‘Griffin’. Ik haalde goede cijfers en maakte nieuwe vrienden. Mijn studie was in Eindhoven; daar was de foto niet rondgegaan. Het voelde als een veilige haven.”

Robin (29) gebruikt haar ervaring om andere mensenv te helpen

Robin: “Langzaam kreeg ik mijn zelfvertrouwen terug. Ik studeerde af en verdien nu mijn geld als zelfstandig fotograaf. Ik ben trots dat ik het allemaal toch maar heb doorstaan. Het heeft me ook empathischer gemaakt; ik heb een goede antenne ontwikkeld voor wanneer iemand zich niet goed voelt. Dat helpt me in mijn werk. Voor mijn afstudeerproject bracht ik mensen in beeld die slachtoffer zijn geweest van online shaming. Ik wil mensen bewust maken van de gevolgen van online pesten en ik wil victim blaming tegengaan.”

Ze vervolgt: “Schaamte na online shaming kan heel intens zijn. Maar tegen andere jongeren die dit meemaken wil ik zeggen: het gaat ook weer over. Je kunt er sterker uitkomen. En onthoud dat het niet jouw schuld is.”

Offlimits waarschuwt voor de gevolgen van online shaming

Michelle Belen is coördinator op de hulplijn bij stichting Offlimits en geeft advies: “Bij online shaming wordt iemand digitaal aan de schandpaal genageld, met als doel diegene opzettelijk te kwetsen, pesten of vernederen. Dit zien we steeds vaker gebeuren. Zo kunnen mensen met behulp van AI foto’s manipuleren, bijvoorbeeld door iemand digitaal uit te kleden of beelden te maken waarop het lijkt alsof twee mensen elkaar kussen.”

“Vaak begint het als een grap, maar het kan enorme gevolgen hebben. Beelden verspreiden zich razendsnel en kunnen binnen korte tijd honderden reacties veroorzaken. Dat doet veel met een slachtoffer. Slachtoffers leggen vaak de schuld bij zichzelf, maar dat is niet terecht. Sommigen durven niet meer naar school en durven er ook niet over te praten. Daardoor hebben ze het gevoel dat ze er alleen voor staan.

Mijn advies is om met iemand te praten die je vertrouwt. Zoals je ouders, een vertrouwenspersoon op school of een goede vriend. Daarnaast zijn er altijd hulplijnen beschikbaar, waaronder die van Offlimits. Samen kunnen we kijken wat er speelt en welke stappen we kunnen ondernemen. We hebben goede contacten met andere instanties, zoals Centrum Seksueel Geweld en 113 Zelfmoordpreventie, dus we kunnen je doorverwijzen als dat nodig is.”

Heb je ook online iets vervelends meegemaakt? Bel of chat anoniem met Offlimits via hulplijn.offlimits.nl.

Herken je jezelf in deze eigenschappen of dit artikel en wil je hier met een professionele hulpverlener over praten? Praat dan gratis en anoniem met de MIND Hulplijn.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

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Geschreven door Dewi Hoijtink Schrijven over gewone mensen, dat doet Dewi het liefst. Na haar studie Taal en Communicatie leerde ze in de lokale journalistiek dat de mooiste verhalen gewoon op straat liggen. Sinds begin 2023 werkt ze als freelance journalist en schrijft ze voornamelijk human interest-verhalen voor (online) magazines.

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