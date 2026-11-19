Fraudehelpdesk waarschuwt voor WhatsApp-fraude: deze 3 signalen kunnen wijzen op accountovername
Je ontvangt plotseling een WhatsApp-verificatiecode, terwijl je nergens om hebt gevraagd. Volgens de Fraudehelpdesk melden slachtoffers dat ze na zulke verdachte signalen de toegang tot hun account verliezen. Oplichters kunnen vervolgens hun contacten benaderen.
Meerdere melders worden gebeld vanaf een buitenlands nummer. Uiteindelijk raken ze de toegang tot hun WhatsApp-account kwijt.
WhatsApp-oplichters vragen je contacten om geld
Nadat oplichters een account hebben overgenomen, benaderen ze contacten van het slachtoffer en doen ze zich voor als diegene. Ze vragen bijvoorbeeld of iemand een openstaande rekening kan betalen, even geld kan voorschieten of een giftcard wil kopen voor een zogenaamd zieke vriendin. Zo proberen de oplichters geld buit te maken.
Fraudehelpdesk: beveilig WhatsApp met deze 3 maatregelen
De Fraudehelpdesk raadt aan om bij verdachte activiteit meteen in actie te komen. “Ontvang je onverwacht verificatiecodes of meldingen over je WhatsApp-account? Onderneem dan direct actie en deel ontvangen codes nooit met anderen.”
Daarnaast is het volgens de Fraudehelpdesk verstandig om uit voorzorg een pincode in te stellen voor je voicemail en je WhatsApp-account te beveiligen met tweestapsverificatie en een passkey. “Ben je de toegang tot je WhatsApp-account kwijt of vermoed je dat je account is overgenomen? Neem dan contact met ons op voor persoonlijk advies”, aldus de Fraudehelpdesk.
WhatsApp-account overgenomen? Zo krijg je weer toegang
Is je WhatsApp-account overgenomen? Volgens de Fraudehelpdesk kun je proberen de toegang terug te krijgen door je telefoonnummer opnieuw te verifiëren in WhatsApp. Zodra je de 6-cijferige code uit de sms in de app invoert, wordt degene die je account gebruikt automatisch uitgelogd. Waarschuw intussen ook je contacten, bijvoorbeeld via sms, zodat ze weten dat er namens jou berichten kunnen worden verstuurd.
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