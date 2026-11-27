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Klanten van Stedin betalen in 2027 fors meer: energierekening stijgt met 163 euro per jaar

Huishoudens met een gas- en elektriciteitsaansluiting bij Stedin betalen in 2027 zo’n 163 euro extra aan netbeheerkosten. De tarieven stijgen met 22 procent. Vooral voor huishoudens die nog aardgas gebruiken, is de verhoging fors.

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De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vandaag de nieuwe netbeheertarieven vastgesteld. Huishoudens met een gas- en elektriciteitsaansluiting bij Stedin betalen volgend jaar in totaal 914,48 euro aan aansluit- en transportkosten. Deze kosten betaal je via je energierekening.

Waarom Stedin de netbeheerkosten in 2027 met 22 procent verhoogt

De forse prijsstijging heeft onder meer te maken met de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Door de energietransitie maken we steeds meer gebruik van elektriciteit en daar is het huidige stroomnet niet overal op berekend.

“We investeren dit jaar zo’n 1,5 miljard euro in nieuwe kabels, transformatorstations en digitale systemen”, zegt financieel directeur Jaap Verhoeff van Stedin. Die investeringen zijn onder meer nodig om nieuwe woningen aan te sluiten en bedrijven te laten groeien en verduurzamen. Ook een verandering in de wetgeving speelt een rol. Netbeheerders konden een deel van de gemaakte kosten eerder niet of pas later doorberekenen aan klanten. Dat verandert nu.

Gasaansluiting bij Stedin wordt 30 procent duurder: dit is de reden

Voor huishoudens die nog gebruikmaken van aardgas is er meer slecht nieuws. De netbeheertarieven voor een gasaansluiting stijgen volgend jaar met zo’n 30 procent. Opvallend genoeg komt dat juist doordat steeds minder Nederlanders aardgas gebruiken. Zo stappen steeds meer huishoudens over op inductiekoken en verwarmen zij hun woning met een warmtepomp.

Ondertussen moet het gasnet wel worden onderhouden. Die kosten worden verdeeld over een steeds kleinere groep huishoudens, waardoor zij per aansluiting meer moeten betalen.

Kun je zelf iets doen aan de hogere netbeheerkosten?

Volgens Stedin kunnen huishoudens en bedrijven helpen om verdere kostenstijgingen te beperken door slimmer om te gaan met hun stroomverbruik. Denk bijvoorbeeld aan het spreiden van je stroomverbruik over de dag, zodat niet iedereen tegelijkertijd veel elektriciteit gebruikt.

Op die manier wordt het stroomnet minder zwaar belast en zijn er mogelijk minder nieuwe kabels en verdeelstations nodig. Volgens Stedin valt de grootste winst te behalen door energiebesparing, uitbreiding van het stroomnet en flexibel stroomverbruik te combineren.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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