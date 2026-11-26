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Het ijskoude weer zet voorlopig nog door: dit weekend kans op sneeuw

Het was de afgelopen dagen al flink koud en daar komt voorlopig geen verandering in: ook vandaag en morgen blijft het ijskoud, al laat het zonnetje zich geregeld zien. In het weekend wordt het weer iets zachter, maar kan er wél al wat sneeuw vallen.

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Het is je vast niet ontgaan dat het de afgelopen dagen erg koud was voor deze tijd van het jaar: de temperatuur ligt in de middag slechts een enkele graad boven nul en door een matige tot vrij krachtige oostenwind is het gevoelsmatig nog kouder.

Het weer vandaag

Ook vandaag begint de dag volgens Weeronline erg koud. Plaatselijk komen er in de ochtend nog wat wolkenvelden voor, maar deze lossen snel op. Pas aan het einde van de ochtend wordt het iets aangenamer en stijgt de temperatuur op de eerste plaatsen tot boven het vriespunt. Vanmiddag is het koud en is er hoge bewolking, maar toch laat het zonnetje zich regelmatig zien.

Aan het begin van de middag vriest het op veel plaatsen nog, maar daarna stijgt de temperatuur naar ongeveer 1 graad boven nul. Toch voelt het alsof het de hele dag vriest en het lijkt dan ook meer op winter dan op herfst. Aan het eind van de middag gaat het op verschillende plaatsen opnieuw vriezen.

Morgen ook erg koud weerbeeld

Ook morgen begint de dag erg koud. Handschoenen op de fiets zijn aan te raden. Toch is het overwegend een mooie dag en laat het zonnetje zich regelmatig zien, vooral in de middag. Het wordt ongeveer 1 graad boven nul, maar op sommige plaatsen komt de temperatuur niet of nauwelijks boven het vriespunt uit. De gevoelstemperatuur ligt opnieuw een stuk lager.

Kans op sneeuw in het weekend

In het weekend wordt het weer iets zachter. Zaterdag vriest het nog een tijdje. De zon schijnt geregeld, al zijn er ook sluierwolken. In de middag wordt het 1 tot 4 graden. Hoewel de bewolking wat dikker wordt, blijft het wel droog. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige tot krachtige zuidoostenwind.

Zondag krijgen we te maken met een heel ander weerbeeld. Het is bewolkt en vanuit het westen valt er ook een beetje regen. De temperatuur stijgt naar 2 tot 4 graden. In het oosten en vooral het noordoosten kan het langer koud blijven en is er zelfs kans op wat natte sneeuw. De wind draait van het zuidoosten naar het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig. De middagtemperatuur ligt tussen 3 en 5 graden.

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