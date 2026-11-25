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CBS ziet armoede onder werkenden stijgen: vooral deze groep heeft het financieel steeds zwaarder

Werken en toch niet kunnen rondkomen: het overkomt steeds meer Nederlanders. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2025 blijkt dat vooral zzp’ers financieel kwetsbaar zijn, terwijl het totale aandeel Nederlanders in armoede niet verder steeg.

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In 2025 leefden 521.000 Nederlanders in armoede, goed voor 3 procent van de bevolking. Dat percentage is hetzelfde als een jaar eerder. Daarnaast bevinden nog eens 1,1 miljoen Nederlanders zich net boven de armoedegrens.

34 procent van de Nederlanders in armoede haalt inkomen uit werk

Opvallend is dat een steeds groter deel van de mensen in armoede wel een baan heeft. Inmiddels haalt 34 procent van hen het inkomen voornamelijk uit betaald werk. Ter vergelijking: 27 procent leeft voornamelijk van een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Onder werkenden steeg het armoedepercentage van 1,9 procent in 2024 naar 2,1 procent in 2025. Vooral zzp’ers zijn kwetsbaar. Van de zelfstandigen zonder personeel leeft 4,3 procent in armoede. Bij zelfstandigen met personeel is dat 1,9 procent en bij werknemers 1,7 procent. Volgens het CBS speelt de ontwikkeling van de koopkracht hierbij een rol. Waar werknemers er in koopkracht op vooruitgingen, bleef die van zelfstandigen vrijwel gelijk.

CBS: inkomen van mensen in armoede ligt 20 procent onder de grens

Hoewel het percentage Nederlanders in armoede stabiel is gebleven, is het inkomenstekort van deze groep de afgelopen jaren flink gegroeid. In 2025 lag het inkomen van mensen in armoede in doorsnee 20 procent onder de armoedegrens. Tussen 2018 en 2021 was dat tekort nog half zo groot.

Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aandeel werkenden binnen deze groep. Werkende armen, en dan met name zelfstandigen, komen doorgaans meer inkomen tekort dan mensen in armoede die een uitkering ontvangen. Tussen 2018 en 2023 nam de armoede in Nederland jaarlijks af. Onder meer loonstijgingen, coronasteun, de energietoeslag, een hoger minimumloon en huurverlagingen droegen daaraan bij. In 2024 kwam er een einde aan die daling, mede doordat de energietoeslag wegviel.

Naast 521.000 armen leven 1,1 miljoen Nederlanders nét boven de grens

Ook voor een flinke groep Nederlanders die officieel niet arm is, blijft de financiële situatie kwetsbaar. Zo’n 1,1 miljoen mensen valt volgens het CBS in de categorie ‘bijna-arm’. Hun huishoudinkomen ligt maximaal 25 procent boven de armoedegrens en ze hebben weinig financiële reserves. Het gaat om 6,2 procent van de bevolking, tegenover 6,4 procent een jaar eerder.

Ook onder kinderen is de financiële kwetsbaarheid groot. Zo’n 86.000 minderjarigen groeien op in armoede. Nog eens 235.000 kinderen wonen in een gezin dat net boven de armoedegrens leeft. Bij elkaar gaat het om bijna een op de tien kinderen. Onder werkenden zijn er in totaal 356.000 mensen die arm of bijna-arm zijn.

Vaals heeft met 6,4 procent meer armoede dan Amsterdam en Rotterdam

Waar je woont, maakt ook verschil. Hoewel armoede relatief vaak voorkomt in de grote steden, staat een Limburgse gemeente bovenaan de lijst: Vaals. Dit zijn de vijf gemeenten met het hoogste percentage inwoners in armoede:

Vaals: 6,4 procent

Amsterdam: 6,0 procent

Den Haag: 5,9 procent

Rotterdam: 5,6 procent

Groningen: 5,4 procent

Ook in andere gemeenten in het zuiden van Limburg en het noordoosten van Nederland komt relatief veel armoede voor.

Aan de andere kant van de lijst staat het Overijsselse Tubbergen. Daar leeft slechts 0,9 procent van de inwoners onder de armoedegrens. Ook in Hattem en Molenlanden ligt het percentage met 1 procent aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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