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Datacenters slurpen nu 5 procent van alle Nederlandse stroom: CBS ziet verbruik verder stijgen

Nederlandse datacenters slurpten in 2025 maar liefst 5 procent van alle elektriciteit op, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Europa ligt alleen in Ierland het aandeel hoger. Ondertussen blijft het stroomverbruik van Nederlandse datacenters stijgen.

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Datacenters zijn gebouwen waar servers, opslagsystemen en netwerkapparatuur staan om digitale gegevens op te slaan, te verwerken en door te sturen. Ze faciliteren websites en cloudopslag, maar ook kunstmatige intelligentie (AI). In de loop der jaren nam de vraag naar datacenters flink toe. Al sinds 2017 stijgt het energieverbruik aanzienlijk.

200 Nederlandse datacenters verbruiken stroom voor 2,4 miljoen huishoudens

In Nederland staan ongeveer 200 datacenters, waarvan er 50 te boek staan als grote centra. Die grote bedrijven zijn verantwoordelijk voor 90 procent van de totaal geleverde elektriciteit aan datacenters. Het aantal grote centra in ons land is de laatste jaren ongeveer gelijk gebleven, maar de totale elektriciteitslevering is wel flink toegenomen. In 2025 werd 12 procent meer elektriciteit geleverd dan een jaar eerder, bijna 5700 GWh.

Om dat cijfer in perspectief te zetten: van 5700 GWh kunnen 2,4 miljoen Nederlandse huishoudens een jaar lang elektriciteit krijgen. In 2025 ging 5 procent van het totale elektriciteitsverbruik naar datacenters; een jaar ervoor was dat nog 4,6 procent.

Niet alle datacenters in ons land zijn overigens meegenomen in de berekening van het CBS. Er zijn ook bedrijven waarvan datacenters niet de hoofdactiviteit zijn, zoals universiteiten en ziekenhuizen. Dit soort instellingen doen wel aan dataopslag en -verwerking, maar vragen een stuk minder elektriciteit. Het gaat in 2025 om 142 GWh: zo’n 2,5 procent van het verbruik van de grote datacenters.

Alleen Ierland besteedt een groter deel van zijn stroom aan datacenters

Nederland doet het, in vergelijking met andere Europese landen, niet zuinigjes aan met elektriciteit voor datacenters. In 2024 stond ons land, als er wordt gekeken naar absolute getallen, op de derde plek in de Europese Unie in elektriciteitsverbruik voor datacenters. We verbruikten 5100 GWh. Alleen Duitsland (20.000 GWh) en Ierland (7000 GWh) verbruikten meer energie.

In het totale energieverbruik verschuiven die plekken enigszins. Ierland voert dan de lijst aan: 21,3 procent van het totale energieverbruik gaat naar datacenters. Dan volgt Nederland met 4,6 procent, en vervolgens Duitsland met 4,2 procent.

Microsoft-datacenter gebruikt alleen al 1 procent van Nederlandse stroom

Eerder dit jaar werd al bekend dat alleen al één datacenter van Microsoft 1 procent van het Nederlandse stroomverbruik opslokt. Dat bleek uit cijfers die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceerde om aan een nieuwe Europese energie-efficiëntierichtlijn te voldoen. De richtlijn geldt sinds 2024 en moet eigenaren van datacenters dwingen om transparant te zijn over hun energie- en waterverbruik.

Het stroom- en waterverbruik van datacenters is al langere tijd een heet hangijzer. Grote datacentra roepen vaak weerstand op door hun omvang en het beslag dat ze leggen op het energienet. Zo moest het grootste datacentrum van Nederland eigenlijk in Zeewolde komen, maar de discussie daarover liep jarenlang. Er waren tal van zorgen, zoals de maatschappelijke opbrengst en werkgelegenheid.

Veel techbedrijven willen hun gegevens niet openbaar maken, uit angst voor de mening van het publiek. Datacenters, grootverbruikers van energie, voeren de druk op het stroomnet namelijk aanzienlijk op.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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