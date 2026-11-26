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Kinderloze coach vindt kinderopvang ‘niet normaal’: Eva Munnik is helemaal klaar met dit soort advies

‘Ik vind het niet normaal dat baby’s en jonge kinderen meerdere dagen per week naar de opvang gaan.’ Dat oordeel slingert een 30-jarige kinderloze coach deze week LinkedIn op, inclusief de verkapte boodschap dat je vanuit huis moet gaan werken (tegen betaling helpt zij je erbij!). Alleen, daar is geen ouder of kind mee gebaat.

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Houd toch eens op met onzinnige en schadelijke oordelen over moeders, bepleit Eva Munnik in een voor Metro geschreven opinie.

LinkedIn-coach noemt kinderopvang ‘niet normaal’

Het is weer zover. Op LinkedIn, het walhalla voor zelfbenoemde trainers die je voor een zacht prijsje rijk en gelukkig maken, trekt een zakenvrouw (= coach) van leer tegen de kinderopvang. Op kritiek reageert ze met een typisch non-excuus: ‘Sorry als ik moeders heb gekwetst, all moms are super moms, liefs van mij’. Om er in dezelfde ademteug achteraan te zeggen dat ze kinderopvang ‘niet normaal’ vindt. En oh ja: koop vooral mijn online cursus, want dan kun je lekker vanuit huis werken met je kind erbij.

Haar LinkedIn-betoog is irritant en schadelijk. Ik schreef er eerder al over, toen een kinderdagverblijf in Schiedam een slapende dreumes per ongeluk alleen in het pand achterliet. Nog voordat de inkt van het nieuwsbericht droog was, regende het op sociale media reacties als: ‘Moet je je kind maar zelf grootbrengen’, en: ‘Waar waren de ouders?!’ Anno bijna 2027 kun je het als werkende ouder in Nederland nog steeds nooit goed doen.

Thuiswerken met een baby: waarom Eva Munnik het afraadt

Wat de LinkedIn-prediker er trouwens voor het gemak niet bij vertelt, is dat ze zelf geen kinderen heeft. Dat verklaart een hoop. Zoals de vraag die ze in de reacties stelt: ‘Wie zegt dat een ouder steeds afgeleid is als je thuiswerkt met een jong kind?’ Hierna lag ik even een halfuur onder mijn bureau van het lachen. Zo’n vraag kan namelijk alleen gesteld worden door iemand die nog nooit heeft geprobeerd een e-mail te tikken terwijl je peuter een banaan in de bank prakt of je baby het op een huilen zet.

Thuiswerken met een jong kind betekent zelden dat je rustig aan je laptop zit, terwijl je kroost tevreden op een kleedje met pedagogisch verantwoorde houten blokken speelt. Het is eerder dikke stress. Je wordt er bovendien meestal noch een betere werknemer, noch een leukere ouder van. Ik spreek uit ervaring.

Onderzoek: ouderlijk schermgebruik hangt samen met problemen bij kinderen

Dat je kind slechter wordt van kinderopvang is niet bewezen en ‘online werken’, het verdienmodel van de coach, met je kind erbij kan wel schadelijk zijn. Uit een grote meta-analyse in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Pediatrics (2025) blijkt dat schermgebruik van ouders in het bijzijn van jonge kinderen samenhangt met meer gedragsproblemen en minder goede hechting. Het is niet goed voor een kind om continu te concurreren met een laptop of telefoon van een halfaanwezige ouder.

Hoe zit het dan met die ‘verschrikkelijke’ kinderopvang? Ja, er zijn onderzoeken die laten zien dat baby’s er soms een wat hoger stressniveau (cortisol) hebben dan thuis. Maar wie verder leest, ziet dat dit volkomen normaal is in een nieuwe omgeving met prikkels, dat er geen negatieve langetermijneffecten zijn aangetoond en dat het vooral afhangt van de kwaliteit van de opvang. En de hechting met de ouders lijdt er al helemaal niet onder.

Kinderopvang is niet nieuw: kinderen opvoeden deden we altijd samen

Het verwijt dat kinderopvang ‘niet normaal’ is, slaat historisch gezien nergens op. Uit antropologisch onderzoek (zoals dat van de Universiteit Leiden naar zogeheten alloparenting) blijkt dat wij al sinds de oertijd onze kinderen uitbesteden. Een moeder die altijd in haar eentje op haar kind past, is een uitzondering in de geschiedenis van de mensheid.

De thuisblijfmoeder is slechts een piepkleine voetnoot in onze geschiedenis. Voor de twintigste eeuw werkten vrouwen op het land of in fabrieken net zo hard mee en was de zorg altijd gedeeld. Pas in het naoorlogse kostwinnersmodel, toen de welvaart steeg en één inkomen genoeg was, werd de fulltime huisvrouw opeens een soort gouden standaard. Dat we die tijdelijke uitzondering nu als ‘natuurlijk’ en ‘normaal’ bestempelen, is geschiedvervalsing.

Ook vaders ontwikkelen een zorgbrein, blijkt uit onderzoek

En waarom gaat dit veroordelende geneuzel altijd alleen maar over moeders? De kinderloze thuiswerkcoach spreekt consequent, in haar post en reacties, uitsluitend moeders aan. Nul keer valt het woord vader. Dat past precies in wat sociologen intensive mothering noemen: het idee dat de zorgtaak volledig op de schouders van de moeder rust en dat zij zich continu schuldig moet voelen als ze iets anders doet.

Kinderen hebben ook vaders, die net zo goed kunnen zorgen. Uit neurobiologisch en pedagogisch onderzoek blijkt dat vaders ook een ‘zorgbrein’ ontwikkelen, zodra ze voor hun kind zorgen. Veilige hechting met de vader is net zo waardevol.

Het is allesbehalve onschuldig om moeders in het benauwende hokje van 24/7 zorgen te zetten

De coach verdedigt haar bericht achteraf met de dooddoener ‘het is gewoon mijn mening’. Maar die mening is gewoon niet onschuldig; ze draagt bij aan het in stand houden van een maatschappij waarin werkende ouders zich voortdurend moeten verantwoorden. Door opvang als ‘niet normaal’ te bestempelen, duwt ze moeders terug in het benauwende hokje, waarin je alleen een goede ouder bent als je 24/7 ‘zelf’ voor je kind zorgt (dat woord ‘zelf’ ook altijd, alsof je niet zelf je kind opvoedt als hij of zij soms ook op een kinderdagverblijf is).

De constante maatschappelijke veroordeling heeft grote gevolgen. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Stichting Werkende Ouders (2026) blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse ouders kampt met chronische stress en dat 40 procent signalen vertoont van een parental burn-out, aangejaagd door hoge verwachtingen en een continu schuldgevoel. Daarom maken online goeroes die dat schuldgevoel verder aanwakkeren om hun eigen cursussen te verkopen mij boos.

Mijn tip? Negeer kinderloze coaches die je hun verdienmodel aanpraten, waarbij je moet werken terwijl je tegelijkertijd je baby verzorgt. Gun je kind een fijne plek met leidsters die al hun aandacht erbij hebben, die niet tegelijkertijd Teams-meetings hoeven te voeren. En gun jezelf de rust om op kantoor ongestoord je werk te doen, zodat je daarna weer een blije, aanwezige ouder bent.

Dat vind ik normaal.

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Geschreven door Eva Munnik Eva is freelance verslaggever en (eind)redacteur bij televisieprogramma’s, daarnaast schrijft ze en doet ze eindredactie voor magazines. Eva schreef zeven non-fictie boeken, haar nieuwste vormt een kritische filering van de corona-aanpak: De Covidstaat. Als het even kan doet ze dat schrijven vanuit bed, in haar heerlijke appartement aan de mooiste gracht van Amsterdam. Daar woont ze met haar man, dochter en twee katten.

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