Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom je soms zo vreemd droomt: wetenschappers ontdekken 3 verrassende verbanden in nieuw onderzoek

Droom jij regelmatig de vreemdste dingen? Italiaanse wetenschappers ontdekten na analyse van 3717 verslagen een opvallend verband: mensen die overdag vaak met hun gedachten afdwalen, hebben ’s nachts vaker bizarre dromen.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Het ene moment zit je op je werk, het volgende moment bevind je je op een tropisch eiland met iemand die je al jaren niet hebt gezien. Dromen kunnen behoorlijk vreemd zijn. Toch is wat zich ’s nachts in je hoofd afspeelt minder willekeurig dan je misschien denkt. Zowel je persoonlijke eigenschappen als gebeurtenissen in de wereld hangen samen met de inhoud van je dromen.

Italiaanse wetenschappers analyseren 3717 droom- en gedachteverslagen

Voor het onderzoek verzamelden wetenschappers tussen maart 2020 en maart 2024 gegevens van 207 Italiaanse volwassenen tussen de 18 en 69 jaar. Gedurende vijftien dagen spraken de deelnemers direct na het wakker worden in wat er vlak daarvoor door hun hoofd ging. Ook kregen ze overdag op willekeurige momenten het verzoek om hun gedachten vast te leggen.

Daarnaast vulden de deelnemers vragenlijsten in over onder meer hun slaapkwaliteit, angstgevoelens en houding tegenover dromen. Ook ondergingen ze verschillende cognitieve tests en werd hun slaap met behulp van een bewegingsmeter om de pols bijgehouden.

De onderzoekers beschikten bovendien over droomverslagen van tachtig andere volwassenen, verzameld tijdens de Italiaanse coronalockdown in het voorjaar van 2020. Met behulp van kunstmatige intelligentie werden uiteindelijk 3717 verslagen beoordeeld op onder meer emoties, sociale interacties, zintuiglijke details en de mate waarin gebeurtenissen vreemd of onlogisch waren.

Dieren komen twee keer zo vaak voor in dromen als in gedachten overdag

Wie weleens wakker wordt met het gevoel een complete film te hebben meegemaakt, is zeker niet de enige. Uit de analyse blijkt dat dromen veel meer visuele details, bewegingen, geluiden en wisselingen van omgeving bevatten dan onze gedachten overdag. Ook komen sociale interacties vaker voor in dromen, zijn emoties iets intenser en is de emotionele lading doorgaans negatiever. Overdag hebben we juist vaker abstracte gedachten, zijn we ons bewuster van de tijd en ervaren we meer controle over wat er gebeurt.

Opvallend genoeg duiken bepaalde onderwerpen relatief vaak op in onze dromen. Zo kwamen dieren voor in ongeveer 18 procent van de droomverslagen, tegenover 9 procent van de verslagen over gedachten overdag. Werkgerelateerde onderwerpen kwamen eveneens ongeveer twee keer zo vaak voor in dromen. Volgens de onderzoekers sluiten de bevindingen aan bij theorieën waarin dromen worden gezien als een manier om sociale situaties, mogelijke bedreigingen en emotionele herinneringen mentaal te verwerken.

Wist je dat dit de meest voorkomende dromen van Nederlanders zijn?

Wie overdag vaak dagdroomt, heeft ’s nachts vreemdere dromen

Ook persoonlijke eigenschappen blijken samen te hangen met wat we ’s nachts beleven. Mensen die overdag regelmatig met hun gedachten afdwalen, rapporteerden vreemdere dromen waarin ze vaker plotseling op een andere locatie terechtkwamen. Een mogelijke verklaring is dat dagdromen en nachtelijke dromen deels gebruikmaken van dezelfde hersennetwerken, die actief zijn wanneer onze gedachten spontaan afdwalen.

Daarnaast lijkt het uit te maken hoeveel waarde je zelf aan dromen hecht. Deelnemers die hun dromen als betekenisvol beschouwden, beschreven intensere emoties, meer visuele details en onlogischere gebeurtenissen. Mogelijk besteden deze mensen simpelweg meer aandacht aan hun dromen, waardoor ze zich meer details herinneren. Het zou echter ook kunnen dat mensen juist meer belangstelling voor dromen ontwikkelen doordat ze van nature levendiger dromen.

Goed slapen hangt verrassend genoeg samen met bizarre dromen

Een verrassende bevinding heeft betrekking op de slaapkwaliteit. Mensen die zelf het gevoel hadden goed te slapen, rapporteerden doorgaans vreemdere dromen.

Hoe deelnemers hun eigen nachtrust beoordeelden, bleek sterker samen te hangen met bepaalde kenmerken van hun dromen dan de objectieve slaapgegevens die de onderzoekers verzamelden. Voor onder meer onderbrekingen van de slaap en het tijdstip waarop iemand sliep, werden geen statistisch significante verbanden gevonden.

Tijdens de coronalockdown werden dromen emotioneler en dramatischer

Niet alleen wat er in je eigen leven speelt, maar ook maatschappelijke gebeurtenissen lijken hun weg naar je dromen te vinden. Dat werd duidelijk toen de wetenschappers de droomverslagen uit de coronalockdown vergeleken met die uit de periode daarna.

Tijdens de lockdown waren dromen emotioneler en kwamen beperkingen van de bewegingsvrijheid vaker terug. Ook bevatten ze meer dramatische gebeurtenissen en werkgerelateerde onderwerpen. In de daaropvolgende jaren werden dromen geleidelijk minder bizar. Zowel dromen als gedachten overdag kregen bovendien een positievere emotionele lading, terwijl de intensiteit van emoties afnam.

Kunnen dromen iets over je vertellen? Dit onderzoek bewijst geen vaste betekenis

Betekent dit dat je aan de hand van een droom kunt achterhalen hoe iemand zich voelt of wat er in diens leven speelt? Zo eenvoudig ligt het volgens de onderzoekers niet. Het onderzoek toont verbanden aan, maar bewijst geen oorzaak en gevolg. Bovendien zijn de wetenschappers afhankelijk van wat mensen zich na het ontwaken nog herinneren. Ook werden tijdens en na de lockdown verschillende groepen mensen onderzocht.

Een droom heeft dus niet automatisch een vaststaande, symbolische betekenis. Wel suggereren de resultaten dat onze nachtelijke belevenissen voortkomen uit een samenspel van persoonlijke eigenschappen, mentale gewoonten en ervaringen uit het dagelijks leven.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

Reacties