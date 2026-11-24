Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Blikjesraper André (56) na gokverslaving al 15 jaar dakloos, maar hij krijgt een nieuwe kans in een mooie hotelkamer

Van dakloos naar een heerlijke hotelkamer om in relatieve rust je leven weer op orde te krijgen? Het bestaat in Nederland. Op Videoland kun je vanaf vandaag zes mensen volgen die op straat, in een nachtopvang of – als ze geluk hebben – op de bank bij vrienden leven. De 56-jarige blikjesraper André is zo’n man.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Televisiemaker Ewout Genemans geeft de zes in Room for Change een kans om over zes maanden niet meer dakloos te zijn. Niet dat hij of Videoland de buidel even trekt om een aantal luxe hotelkamers voor een half jaar te bekostigen. Dat doet de stichting (zie kader), die dezelfde naam heeft als het televisieprogramma.

Het thema van de vierdelige serie is actueel. Waar ‘de dakloze man’ het straatbeeld vaak bepaalde, zijn er in ons land nu ook vrouwen met kinderen dakloos. Ook economische dakloosheid komt veel meer voor. Zij hebben wel een inkomen (en vaak ook een baan), maar kunnen het hoofd toch niet boven water houden.

Ewout Genemans is een drukke televisieman

Metro bekeek Room for Change voor de tv-rubriek Blik op de Buis. Je vraagt je bijna af of die Ewout Genemans weleens gas terug neemt. Dit jaar maakte hij met Ewout ook een reeks reportages in het buitenland, waarin veel tijd werd gestoken. Dan weer zat hij in een verslavingskliniek in Zuid-Afrika, dan weer tussen de gebedsgenezers in Amerika.

👇 Wat doet Stichting Room for Change voor mensen die dakloos zijn? Room for Change creëert sinds 2021 rust, ruimte en perspectief voor mensen die dak- of thuisloos zijn geraakt. Samen met hotels en maatschappelijke partners organiseert de stichting tijdelijke woonruimte, begeleiding en sociale verbinding, zodat mensen op adem kunnen komen en hun leven weer kunnen opbouwen. Het doel daarbij: voorkomen dat een tijdelijke crisis uitgroeit tot langdurige dakloosheid. Room for Change is actief in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Den Bosch en Arnhem. Meer informatie vind je hier.

Junia is nog een tiener, zwanger en dakloos

In Room for Change zie je zes personen met vijf verhalen. Kevin (24) en Junia (18) leven namelijk samen op straat, waarbij de tiener zwanger is. Dennis (36) is dakloos sinds hij uit de gevangenis kwam. Hij ‘zat’ wegens illegaal wapenbezit. Rianna is 40, universitair geschoold en dakloos. Zij raakte haar huis kwijt door een huurachterstand en heeft spijt als haren op haar hoofd dat zij nooit om hulp heeft gevraagd.

De eerste aflevering gaat vooral over Sun en André, beiden 56 jaar. Sun slaapt elke dag op Amsterdam Centraal, maar laat aan niemand los waarom. Naar eigen zeggen had zij vijf jaar geleden nog een baan. André kwam in grote problemen door een gokverslaving. Ooit had hij een leven met een eigen woning en een lieve vriendin. Tegenwoordig zoekt hij blikjes voor statiegeld en slaapt hij regelmatig in dixies op bouwterreinen. André heeft er geen enkel probleem mee om zijn verhaal aan Ewout te vertellen: “Het is mij overkomen. Als ik anderen er nu mee kan helpen, dan doe ik het graag.”

Leestip: Djesco (34) regelt gratis knipbeurten voor daklozen: herinnering aan zijn vader drijft hem nog altijd

Letterlijk beginnersgeluk, maar alles verdampte

André is zo’n vijftien jaar dakloos. “Mijn gokverslaving was dusdanig dat ik naar niemand luisterde”, vertelt hij. Hoe dat dan kwam? Hij werkte op een tennispark met twee gokkasten in de kantine. André ging er ook eens op spelen en had letterlijk beginnersgeluk: een paar gulden werd veel geld. Dat verdampte en hij kwam noodgedwongen bij zijn ouders terecht. “Dat zij mij op straat zetten, is mijn persoonlijke dieptepunt.”

Mensen als André, Sun, Junia, Kevin, Dennis en Rianna krijgen in het DoubleTree by Hilton in de buurt van station Amsterdam Centraal een kans om een begin van een nieuw leven op te bouwen. Natuurlijk is zo’n hotelkamer als oplossing niet definitief, maar wie weet waartoe het voor deze zes leidt. In Room for Change gaan we zien of het lukt.

Deze Metro-kijker had niet eerder van het initiatief gehoord. Mooi dat zoiets bestaat en terecht ook dat de camera’s erop gericht zijn. Het eerste uur bestaat alleen uit heel veel gepraat en – op de gekregen hotelkamer na – nog weinig actie richting een nieuw leven (waar we natuurlijk op hopen).

Aantal blikken uit 5: 3

Room for Change is vanaf vandaag (dinsdag 24 november) te streamen op Videoland.

Meer artikelen van Metro’s Blik op de Buis:

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





Reacties