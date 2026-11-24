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Voormalige loft van Wesley Sneijder staat te koop voor bijna 4 miljoen: dit krijg je ervoor

Oké, je gaat hier weinig voetafdrukken vinden van de oud-profvoetballer, want de Amsterdamse loft is al in het jaar 2016 verkocht aan de huidige eigenaar: ondernemer Maasbert Schouten. Maar daarvoor was ‘ie toch echt van Wesley Sneijder, toen nog samen met Yolanthe Cabau.

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Kost je bijna vier miljoen, maar daar krijg je wel 330 vierkante meter aan woonoppervlakte voor. En een privégym, om – net als de vorige eigenaren – toch een beetje sportief te blijven. Mag ook alleen in januari, je ‘sponsort’ toch enkel jezelf.

Van Wesley Sneijder naar Vitesse-eigenaar Maasbert Schouten

Met de ondernemer is de Amsterdamse loft een beetje in de voetbalwereld gebleven. Maasbert Schouten, die in 2009 nog in de Quote 500 stond, was namelijk ooit eigenaar en voorzitter van Vitesse. Hij haalde dan ook ooit het nieuws met de uitspraak: ‘Vanaf nu gaat Vitesse voor de titel’. Geen club waar Wesley Sneijder voor gespeeld heeft. Maar ertegen, dat vast weer wel.

Voor de inrichting moeten we dus bij de ondernemer zijn. Of eigenlijk – zoals makelaar HuisPortaal schrijft – bij de beroemde interior designer Eric Kuster, ‘onder wiens supervisie het unieke huis tot stand is gekomen’. ‘Leuk’, denk je, ‘maar die meubels vertrekken weer’. Nou, niet dus. De woning kan, mocht je dat willen, volledig gestoffeerd en gemeubileerd achter worden gelaten. Scheelt je weer sjouwen met dat bankstel van je. Op die van Schouten is in ieder geval plek voor een heel elftal.

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330 vierkante meter, vier slaapkamers en een haard van 12 meter

Mocht je vallen voor de woning in hartje Jordaan, dan zit je er deze winter in ieder geval lekker warm bij. De woonkamer telt maar liefst 137 vierkante meter, en om de grote ruimte een beetje gezellig aan te kleden, is er een Boley-haard ingebouwd van maar liefst 12 meter lang. Inderdaad, iedereen kan met zijn voetjes omhoog op de fluweelzachte sofa, om de wintertenen langzaamaan weer te laten ontdooien.

Of de loft nog meer bijzonderheden telt? Zeker wel, op luxe is niet bespaard. Vier slaapkamers, waarvan drie met badkamers en suite. Een heus Jan des Bouvrie-kantoor, een inpandige garage van 38 vierkante meter (en genoeg plek voor de Biro), een stadstuin van 42 vierkante meter, een walk-in closet in de master bedroom en – jawel – de privégym met professionele TechnoGym-apparatuur, waaronder een loopband, hometrainer, crosstrainer en multifunctioneel krachtstation. Kost een beetje, bespaart je wel weer 30 euro per maand op de sportschool.

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Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

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