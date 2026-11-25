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Gasunie waarschuwt: gasvoorraad nog maar 59 procent gevuld, maar dreigt er deze winter een tekort?

De koude dagen zorgen ervoor dat we in Nederland meer gas verbruiken om onze huizen te verwarmen. Tegelijkertijd zijn de gasvoorraden historisch laag. Gasunie waarschuwt dan ook voor de kwetsbaarheid van de gasmarkt. Maar moeten we ons zorgen maken over een mogelijk gastekort deze winter?

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Van een direct risico op een fysiek gastekort is volgens Gasunie op dit moment geen sprake. Toch zijn er verschillende ontwikkelingen die de leveringszekerheid onder druk kunnen zetten. In de video boven dit artikel hoor je over stroomprijzen, die alleen maar zullen stijgen als mensen hu gebruik niet aanpassen, waarschuwt Jo-Annes de Bat, staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei.

Nederlandse gasvoorraden voor bijna 59 procent gevuld

De Nederlandse gasopslagen zijn momenteel voor bijna 59 procent gevuld. Nu de temperaturen lager liggen en de verwarming vaker aangaat, neemt het gasverbruik toe. Mocht de kou langere tijd aanhouden of het nog kouder worden, dan kunnen de voorraden in een hoger tempo slinken.

Daar komt bij dat Europa sterk afhankelijk is van de import van gas. Op de wereldwijde markt voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) is het aanbod bovendien krap. „De gasinfrastructuur in Noordwest-Europa is momenteel in hoge mate beschikbaar en de aanvoer naar Nederland en Europa is stabiel. De huidige situatie biedt echter geen garantie voor de rest van de winter. Koud weer, een grotere mondiale vraag naar lng en geopolitieke ontwikkelingen kunnen de balans tussen vraag en aanbod snel veranderen”, aldus Gasunie.

Gasunie pleit voor strategische gasreserve

Om Nederland minder kwetsbaar te maken voor grote verstoringen in de internationale gasaanvoer, pleit Gasunie voor de aanleg van een strategische gasreserve. Zo’n reserve moet Nederland beter beschermen wanneer er problemen ontstaan met de aanvoer van gas.

Gasunie houdt ondertussen voortdurend in de gaten of er voldoende gas beschikbaar is en informeert het ministerie van Economische Zaken hierover. Voor huishoudens is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de beschikbaarheid van gas en de prijs die zij ervoor betalen. Dat er voldoende gas beschikbaar is, betekent namelijk niet automatisch dat gas ook betaalbaar blijft.

„Daarbij gaat het om de fysieke beschikbaarheid van voldoende gas, ook bij koude omstandigheden. Dit staat los van de betaalbaarheid: ook bij voldoende aanbod kunnen gasprijzen hoog zijn of verder stijgen”, zegt Gasunie.

Gasprijs daalt ondanks zorgen over voorraden

Ondanks de zorgen over de gasmarkt ging de Europese gasprijs vanochtend omlaag. Op de Amsterdamse gasbeurs daalde de prijs met ruim 4 procent naar zo’n 87,50 euro per megawattuur. Eind oktober lag die prijs nog boven de 100 euro per megawattuur.

Voorlopig is er dus volgens Gasunie voldoende gas beschikbaar, maar hoe de rest van de winter verloopt, is mede afhankelijk van de temperaturen, de internationale vraag naar gas en geopolitieke ontwikkelingen.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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