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Een labradoodle of Jack Russell in huis halen? Overheid waarschuwt voor een verkeerde hondenmatch

Een schattige puppy kan uitgroeien tot een hond die helemaal niet bij je past. Daarom start het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) vandaag een campagne die toekomstige hondenbaasjes bewuster moet laten kiezen.

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Met de campagne ‘Vrienden voor het leven word je niet zomaar’ wil het ministerie voorkomen dat mensen een hond in huis halen die niet bij hun levensstijl past. Want hoe leuk een trouwe viervoeter ook is, er komt behoorlijk wat verantwoordelijkheid bij kijken. En na de coronatijd zijn er al genoeg honden weer teruggebracht naar het asiel.

Waarom een labradoodle of Jack Russell niet bij ieder baasje past

Heb je een drukke baan, ben je regelmatig van huis of heb je weinig ruimte? Dan is het verstandig om daar rekening mee te houden bij de aanschaf van een hond. Ook de kosten van voer en dierenartsbezoeken en de tijd die je kwijt bent aan het uitlaten en opvoeden van het dier spelen een rol. Toch kiezen mensen volgens het ministerie vaak op gevoel. Ze vallen bijvoorbeeld voor het schattige uiterlijk van een hond of kiezen een ras omdat het populair is.

Maar een Labradoodle die graag veel speelt, past misschien minder goed bij iemand met een drukke baan. En ben je ontzettend gehecht aan je strak onderhouden gazon? Dan word je mogelijk minder blij van een Jack Russell die graag kuilen graaft.

Verkeerde hondenkeuze kan leiden tot bijtincidenten en afstand doen

Een verkeerde match tussen hond en baasje kan volgens het ministerie vervelende gevolgen hebben. Denk aan gedragsproblemen, onvoldoende verzorging, bijtincidenten en verwaarlozing. In sommige gevallen moeten baasjes zelfs afstand doen van hun hond. “Een hond is geen impulsieve aankoop, maar een vriend voor het leven”, zegt staatssecretaris Silvio Erkens (LVVN), die zelf een Shiba Inu heeft. “Daarom is het belangrijk om vooraf goed na te denken of je een hond de thuissituatie kan bieden die het verdient.”

Volgens het ministerie is er bij problemen rondom de verzorging van honden meestal geen sprake van kwade opzet, maar zijn die eerder het gevolg van verkeerde keuzes.

Overheid waarschuwt hondenkopers via Marktplaats en sociale media

Met de nieuwe campagne wil het ministerie op een speelse manier aandacht besteden aan de verschillende karaktereigenschappen van hondenrassen. Daarbij draait het niet alleen om de vraag welke hond bij je past, maar ook óf een hond überhaupt in je leven past.

De campagne is onder meer te zien op Marktplaats en sociale media, plekken waar toekomstige hondenbaasjes zich oriënteren op de aanschaf van een dier. Ook worden influencers ingezet om aandacht te vragen voor het onderwerp.

Wie overweegt een hond in huis te halen, kan op de website van de Rijksoverheid terecht voor tips om een verantwoorde keuze te maken.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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