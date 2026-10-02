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Dierenarts waarschuwt voor hoge spoedkosten: één bezoek kan je tot 800 euro kosten

Vlak voor Dierendag blijkt hoe duur medische hulp voor je hond of kat kan worden. Een nieuw overzicht van dierenartskosten laat zien dat één spoedgeval 350 tot 800 euro kan kosten – en soms nog veel meer.

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Een regulier bezoek aan de dierenarts kost gemiddeld zo’n 51 euro. Afhankelijk van de praktijk, regio en duur van het consult liggen de tarieven doorgaans tussen de 35 en 70 euro. Wie buiten openingstijden met een spoedgeval aanklopt, betaalt aanzienlijk meer.

Uit een analyse van vergelijkingswebsite Overstappen.nl blijkt dat een spoedconsult meestal tussen de 75 en 120 euro kost. Bij een specialistische kliniek of een noodgeval midden in de nacht kan alleen het consult al zo’n 240 euro kosten.

In de video boven dit artikel hoor je over het effect van huisdieren op je humeur.

Waarom spoed bij de dierenarts al snel 350 tot 800 euro kost

En dan is het dier alleen nog maar onderzocht. Bij een spoedgeval zijn vaak aanvullende onderzoeken of behandelingen nodig, zoals bloed- en urineonderzoek, röntgenfoto’s, hechtingen, medicijnen of een infuus.

Voor bloedonderzoek dat met spoed moet worden uitgevoerd, kan bijvoorbeeld 100 tot 250 euro in rekening worden gebracht. Een dagopname kost vaak nog eens 50 tot 100 euro. Heeft een dier intensievere zorg nodig, dan loopt het bedrag verder op. Denk aan het toedienen van vocht, pijnstillers of antibiotica via een injectie en het voortdurend controleren van vitale functies. De kosten voor die zorg kunnen volgens de analyse oplopen tot ongeveer 350 euro per opnamedag.

Alles bij elkaar kan één spoedgeval daardoor tussen de 350 en 800 euro kosten. Bij een ernstige aandoening kan de uiteindelijke rekening nog veel hoger uitvallen. „Een acute klacht houdt geen rekening met openingstijden”, zegt Nick Brendel, dierenverzekeringsexpert bij Overstappen.nl. „Wie op zondagavond met een benauwde hond te maken krijgt, wacht niet tot maandag.” Volgens hem is het juist bij spoed lastig voor baasjes om prijzen te vergelijken. Op zo’n moment staat de gezondheid van het dier voorop.

Dierenverzekering of zelf sparen voor een rekening van 800 euro?

Een dierenverzekering kan een deel van de onverwachte rekening opvangen. Bij medische noodzaak worden spoedconsulten en behandelingen vaak gedeeltelijk vergoed. Hoeveel een eigenaar terugkrijgt, hangt af van de verzekering en de gekozen dekking. Ook kan sprake zijn van een eigen risico of eigen bijdrage.

Een hondenverzekering kost volgens Overstappen.nl gemiddeld ongeveer 350 euro per jaar. Toch betekent dat niet automatisch dat verzekeren voor iedere eigenaar financieel voordeliger is. Wie zelf voldoende geld achter de hand heeft, kan er ook voor kiezen iedere maand een bedrag voor dierenartskosten opzij te zetten.

Daarbij speelt ook de leeftijd van het huisdier een rol. Naarmate een dier ouder wordt, neemt de kans op gezondheidsproblemen toe. Een verzekering afsluiten kan dan bovendien lastiger worden. Aandoeningen die al bekend waren voordat de verzekering werd afgesloten, worden vaak uitgesloten.

Dierenartskosten onder de loep

De hoogte van dierenartskosten staat al langer ter discussie. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur werkt aan maatregelen om overbehandeling van huisdieren tegen te gaan. Ook wordt gewerkt aan een landelijke standaard voor spoedzorg. Daarmee zouden de verschillen tussen dierenartsenpraktijken kleiner moeten worden en moet voor huisdiereigenaren duidelijker worden waar ze financieel aan toe zijn.

Voorlopig blijft vooral één ding belangrijk: wie onverwacht met zijn huisdier naar de spoeddierenarts moet, doet er verstandig aan rekening te houden met een rekening die aanzienlijk hoger kan zijn dan bij een normaal dierenartsbezoek.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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