Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Provincie Utrecht zegt ov-contract met Keolis jaren eerder op

De provincie Utrecht heeft besloten het tienjarige contract met Keolis voor het regionale busvervoer voortijdig te beëindigen. De ov-concessie loopt tot eind 2035, maar Utrecht wil het contract op 29 april 2028 beëindigen. Keolis draait fors verlies op het openbaar vervoer in dit gebied, dat de stad Amersfoort en het westelijk en oostelijk deel van de provincie beslaat.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Het is de tweede keer in korte tijd dat een regionale ov-concessie vroegtijdig wordt beëindigd omdat de exploitatie niet rendabel is. De provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland besloten onlangs om het contract met EBS jaren eerder te ontbinden: halverwege 2029 in plaats van eind 2035. De provincies betalen EBS de komende jaren extra miljoenen, boven op de jaarlijkse exploitatiebijdrage van zo’n 70 miljoen euro, om de concessie IJssel-Vecht tot die tijd overeind te houden.

De provincie Utrecht springt bij Keolis ook financieel bij, mits Provinciale Staten daar binnenkort mee instemmen. Om hoeveel geld het gaat, is niet bekend. Volgens het vervoerbedrijf hebben „geopolitieke ontwikkelingen, aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, inflatie en stijgende operationele kosten” geleid tot „een structureel andere financiële situatie dan voorzien bij de start van de concessie”, eind vorig jaar. Keolis, dat in Franse handen is, heeft de extra kosten tot nu toe zelf betaald. „Maar dat is op lange termijn niet houdbaar.” Het bedrijf klopte daarom enkele maanden geleden bij de provincie aan om financiële hulp.

De dienstregeling wordt met ingang van januari ook iets uitgedund om de kosten te drukken. De provincie Utrecht gaat op zoek naar een nieuwe vervoerder die vanaf 30 april 2028 het busvervoer in ‘Utrecht Buiten’ kan verzorgen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties