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Nvidia daalt op Wall Street na koerssprong door terugkeer topman

Nvidia ging dinsdag licht omlaag op de beurzen in New York na de buitengewone koerssprong van het chipbedrijf een dag eerder. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld schoot maandag 31,5 procent omhoog en werd daarmee ongeveer 1 biljoen, ofwel 1000 miljard dollar meer waard. De ongekende opmars volgde op de verrassende terugkeer van topman en medeoprichter Jensen Huang bij het bedrijf. Het aandeel verloor dinsdag ruim 5 procent.

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Huang stapte eerder deze maand op na onthullingen over meerdere affaires van de topman, waaronder een verhouding met een vermeende Chinese spion. De forse koersval van Nvidia die volgde op zijn vertrek is door zijn terugkeer inmiddels vrijwel volledig weggewerkt. De onzekerheid over wie Huang zou moeten vervangen bij Nvidia is met zijn terugkeer verdwenen, maar vragen over de onafhankelijkheid van het bestuur en toezichtkwesties rond het bedrijf blijven openstaan.

De algehele stemming op Wall Street was eveneens voorzichtig na de door Nvidia veroorzaakte rally een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 49.449 punten. De brede S&P 500-index zakte 1,2 procent tot 7151 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,9 procent tot 23.661 punten.

Anthropic

De Amerikaanse beurzen beleefden maandag de grootste rally sinds april 2025. De Nasdaq sloot zelfs 6,5 procent hoger. Het herstel volgde op een turbulente week voor de AI-sector. Vrijdag kelderde de techzware index nog ruim 5 procent. Huangs vertrek zorgde voor onzekerheid onder beleggers over de toekomst van Nvidia, dat een centrale rol speelt in de hele AI-sector.

De spionageaffaire rond de Nvidia-topman leidde ook tot zorgen over de nationale veiligheid, aangezien de Amerikaanse regering niet wil dat de nieuwste AI-chips van Nvidia in Chinese handen komen. De Amerikaanse president Donald Trump, die claimt voor de terugkeer van Huang te hebben gezorgd, zei dat de Nvidia-topman „niets verkeerd heeft gedaan” en geen risico vormt voor de nationale veiligheid. Huang moet naar verwachting volgende week wel vragen van het Amerikaanse Congres beantwoorden over zijn banden met de vermeende Chinese spion.

Anthropic verloor bijna 9 procent tot 79,91 dollar. De maker van chatbot Claude zakte daarmee onder de introductiekoers van 83 dollar per aandeel, waarvoor het bedrijf afgelopen donderdag naar de beurs ging.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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