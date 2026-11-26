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Leanne (40) leeft al 12 jaar minimalistisch en loste haar hypotheek op haar 34ste af: ‘Ultieme luxe’

Een afgeloste hypotheek op je 34ste: voor Leanne Pieters-Roukema (40) werd het werkelijkheid. Ze leeft al twaalf jaar minimalistisch en schrapte onnodige uitgaven. Inmiddels ziet ze minder bezitten juist als ultieme luxe.

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Wat begint met het uitruimen van je berging, kan misschien wel je hele leven veranderen. Dat ondervond Leanne Pieters-Roukema, oprichtster van The Minimalist Hub, hoogstpersoonlijk.

Voor Roukema begon minimalistisch leven met vooral een praktische klus, namelijk het uitruimen van de berging. Maar daar bleef het uiteindelijk niet bij, want tijdens die opruimsessie deed ze zeker de helft van haar spullen weg. “En al snel ontdekte ik dat je het idee van bewuster kiezen wat je in je leven wilt ook kunt toepassen op je werk, op je financiën. En op alles eigenlijk”, vertelt ze aan onze collega’s van BEDROCK. “Ik ben gaan schrappen in vaste lasten en kosten die weinig toevoegden. En ik ontdekte zo dat bewust kiezen niet alleen toepasbaar is op wat je bezit.”

Leanne loste in 2020 op haar 34ste de hypotheek volledig af

Ook haar werk, financiën en andere aspecten van haar leven kwamen onder de loep te liggen. “En in 2020 losten we, toen ik 34 was, onze hypotheek volledig af. Dat geeft ons nu enorm veel financiële vrijheid en de mogelijkheid om keuzes te maken die ons leven alleen nog maar leuker en fijner maken. Zoals je baan opzeggen zonder plan B of investeren in een vakantiehuisje”, vertelt Leanne.

“Ik vind vooral de positieve kant van minimalisme heel fijn. Het wordt vaak een beetje in de geitenwollensokkenhoek gedrukt, alsof er niks leuks meer mag doen of kopen. Maar hoe ik het zie, is dat minimalisme juist ultieme luxe is. Jezelf omringen met alleen je allerfijnste spullen. Geld uitgeven aan die dingen die echt wat toevoegen aan je leven. Dat is allesbehalve sober.”

Drie jaar geleden richtte Leanne The Minimalist Hub op. Met het platform hoopt ze heel Nederland te inspireren om bewustere keuzes te maken. Met haar Curated Life Methode leert ze anderen óók bewust kiezen wat blijft en leren loslaten wat niet meer past. En dan gaat het overigens niet alleen om taakjes afvinken, maar vooral om versimpelen en kiezen voor wat echt belangrijk voor je is.

“Die boodschap lijkt nodig”, meent Leanne. Uit eigen onderzoek onder haar 45.000 volgers blijkt dat ruim 95 procent onrust en overprikkeling ervaart rondom alle spullen in huis. Dat is niet zo gek, want ook de wetenschap laat zien dat hoe meer spullen je hebt, hoe meer je het gevoel hebt ervoor te moeten zorgen of dat je er iets mee moet doen.

“Zeker nu ik er wat langer mee bezig ben, zie ik vooral ook de voordelen van dingen niet hebben. Ik zie de rust die het me oplevert en daardoor voelt het ook niet als volhouden of alsof ik mezelf iets ontzeg. Als ik iets namelijk echt heel graag zou willen, dan zou ik het gewoon kopen, maar dan weet ik wel zeker dat het iets is waar ik veel plezier van ga hebben. En natuurlijk zie ik in winkels ook een heleboel leuke dingen, maar ik voel steeds minder de verleiding om het echt te kopen. Plus: ik zorg er voor mezelf ook voor dat ik zo min mogelijk verleid word, door mensen te ontvolgen, en zo min mogelijk nieuwsbrieven te ontvangen.”

Wat Leanne na 12 jaar minimalisme nog wél koopt

Minder bezitten betekent voor Leanne overigens niet dat ze nooit meer iets koopt. Als ze iets echt graag wil hebben, kan dat nog steeds. Het grote verschil zit ‘m er vooral in dat ze zeker wil weten dat een aankoop haar veel plezier gaat geven.

Maar er is ook een klein nadeel. Omdat ze extra blij is met de spullen die ze heeft, kan ze er extra hard van balen als er iets kapotgaat. “Dat geldt bijvoorbeeld voor een lievelingstrui die versleten raakt of voor een paar kommetjes van haar servies die op de grond vallen.”

Hoe Leanne haar dochter opvoedt met minder speelgoed

Ook tijdens de opvoeding van haar dochter blijft Leanne kritisch naar haar eigen levensstijl kijken. “Voor mijn dochter probeer ik ook wel kritisch naar mezelf en mijn lifestyle te kijken. Is het ook in haar voordeel dat de kasten niet overlopen met speelgoed, of doe ik dat voor mezelf? Vinden vriendinnetjes het niet gek dat zij minder heeft dan andere kinderen?

Maar tot nu toe is de conclusie nog steeds dat ik de voordelen zie: meer rust in het spelen, veel creatiever spel. En de vriendinnetjes vermaken zich vooralsnog prima op de klimmuur of met het speelgoed dat er wel is. Maar dat is wel iets wat ik in de gaten wil blijven houden. Ik vind het fijner met minder, maar ik wil niet dat mijn dochter daardoor het gevoel heeft dat ze echt iets tekort zou komen.”

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