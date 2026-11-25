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De Beleggingsrekening van Marlot (29): ‘Van een fikse daling lig ik niet wakker’

Van ETF tot crypto: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Marlot, die bewust risico’s neemt als het om crypto gaat en momenteel ook in de min staat, maar daar niet wakker van ligt.

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Naam: Marlot (29)

Beroep: omgevingsmanager

Woonsituatie: woont samen in een koopwoning

Netto-inkomen per maand: 4000 euro uit loondienst, 650 euro uit nevenactiviteiten op social media

Maandelijkse inleg: 420 euro in totaal, verspreid over verschillende beleggingen

Rendement tot dusver: “Het verschilt heel erg, ik heb zowel aandelen in de plus als in de min staan.”

De Beleggingsrekening van Marlot

Waarom ben je gaan beleggen?

“Toen ik begin 20 was, belegde ik ook al eens. Ik begon toen heel klein, met 25 euro per maand. Probleem was echter dat ik op een gegeven moment een huis wilde kopen en het geld nodig had, dus plunderde ik mijn rekeningen. Pas anderhalf jaar geleden – en twee huizen verder – ben ik serieus begonnen met beleggen. Ik doe het maandelijks, maar probeer soms ook extra geld vanuit mijn werk, of bijvoorbeeld een schenking van mijn oma, te beleggen. Ik ben kortom weer wat structureler en serieuzer bezig.”

Hoeveel geld steek je in het beleggen?

“In totaal dus 450 euro: 200 euro via indexbelegger Meesman, 120 euro in ETF’s, 50 euro in goud en edelmetalen en 50 euro in bitcoin. Het ene jaar is het ook meer dan het andere jaar. Zo heb ik vorig jaar extra geld in Meesman gestopt, zo’n 5000 euro. Ik had toen ook nog een eenmanszaak ernaast, waardoor het makkelijker was om wat extra geld vrij te maken.”

Hoe vind je het om te beleggen? Spannend, of juist ‘go with the flow’?

“Ik vind het totaal niet spannend en denk altijd: ik doe dit voor de lange termijn. Wat er nu precies gebeurt, boeit me dus niet – ik kijk wel weer verder als ik 55 ben. In theorie heb ik het geld nu niet nodig, dus ik kan er ook niet wakker van liggen als het in de min staat. Eigenlijk doe ik op dat moment twee dingen: of ik laat mijn geld lekker staan, of ik koop bij, want dan staan de aandelen ook lekker laag. Ik heb er kortom geen emoties bij.”

Dat klinkt best relaxed.

“Het ligt ook wel een beetje aan je persoonlijkheid. Ik denk dat 80 procent van de mensen met een cryptoportfolio wakker ligt van een fikse daling en hun geld er meteen uithaalt. Ik ben me echter heel bewust van de risico’s bij crypto, en kan me er niet druk om maken. Ook omdat ik heel gespreid beleg, en de rest gaat over twintig jaar toch wel groeien. Ik vind het eerder niet slim als je níet belegt, dan wanneer je dat wel doet.”

Ben je weleens bang dat de boel instort?

“Heel eerlijk: soms vind ik het jammer als de boel instort, want ik heb niet echt veel geld liggen om héél veel bij te kopen. Bij mijn ETF’s denk ik soms: nu had ik er wel wat extra’s in willen stoppen.”

Zijn je aandelen al eens flink gekelderd, of juist enorm gestegen?

“Continu. Momenteel staat Meesman 26 procent in de plus, edelmetalen 15 procent in de min en bij crypto verschilt het elke dag, maar staat het doorgaans in de min. Een jaar lang heb ik al mijn extra geld in crypto gestopt – 25.000 euro in totaal – en ik ben er honderd procent oké mee als dat geld verdwijnt. Sterker nog, het staat nu op rond de 17.000 euro. Ik moet er wel bij zeggen dat ik weer wat meer geswitcht ben naar ETF’s en het normale beleggen, maar ik hou wel van het risico dat erbij hoort. Nu staat crypto in de min, maar het maakt me niet uit of het naar nul gaat of juist heel hoog komt te staan. Misschien niet het beste beleggingsadvies, haha, maar dat is hoe ik erin sta.

Overigens heb ik ook weleens op het dubbele gestaan, maar heb ik mezelf toen niet uitbetaald. Nu kun je zeggen dat dat dom was, maar het was toen een bewuste keuze.”

Wat hoop je voor de toekomst, qua beleggen? Heb je een bepaald doel?

“Niet specifiek, ik wil blijven doorgaan. Soms denk ik: moet ik er een concreet doel aan hangen? Maar ik kom nooit verder dan dat ik het rond mijn 55ste wil bekijken. Rond mijn 60ste lijkt het me fijn als ik niet meer hoef te werken, maar kan kiezen of ik dat doe, puur omdat ik het leuk vind. Het is van zoveel dingen afhankelijk. Krijgen we in de komende jaren kinderen of niet, en kan het dan allemaal?

Wel vind ik het belangrijk om de balans te behouden. Veel mensen hebben hun focus op later en slaan daar een beetje in door; dat wil ik niet. Mocht het zijn dat ik – om welke reden dan ook – minder kan beleggen, is dat ook oké. Dan heb ik nu in elk geval een mooie basis gelegd.”

Wat is jouw tip aan anderen?

“Voor wie nog nooit heeft belegd: begin klein. Het lijkt misschien weinig om met 25 euro per maand te beleggen, maar oefen ermee, kijk hoe je emotioneel reageert en verhoog daarna lekker je inleg, als dat kan. En doe vooral saai door met een ETF te beginnen, in plaats van met crypto. Voor de meeste mensen geldt: hoe saaier je belegt, hoe beter.”

Op haar Instagrampagina @mijn_geldzaken is Marlot open over geld en deelt ze haar tips.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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