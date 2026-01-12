Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vijf redenen waarom kou gezond voor ons kan zijn

Na een relatief warme decembermaand is het nieuwe jaar begonnen met kou. ’s Nachts vroor het afgelopen weekend zelfs tot -15 graden. De goedbedoelde adviezen vliegen je om de oren: kleed je warm aan en vermijd de kou. Maar kou kan gezond zijn voor je, met bepaalde mitsen en maren uiteraard. Metro zet de belangrijkste voordelen op een rij, voor lichaam en geest.

Het idee dat kou gezond voor ons is, is niet nieuw. Hippocrates schreef er al over. Inmiddels is ook wetenschappelijk aangetoond dat blootstelling aan kou verschillende positieve effecten kan hebben, mits dat op een verantwoorde manier gebeurt.

Kou kan gezond zijn

1. Een betere bloedcirculatie

Temperatuurwisselingen hebben een positief effect op de bloedcirculatie. Bij kou vernauwen de bloedvaten zich en trekken ze samen om de lichaamstemperatuur op peil te houden. Als het lichaam daarna weer opwarmt, verwijden de bloedvaten zich opnieuw. Door dat proces wordt het cardiovasculaire systeem getraind. Zo kan kou bijdragen aan een betere doorbloeding, schrijft Gezondheidsnet.

2. Een hogere vetverbranding door kou

Ongeveer tien jaar geleden ontdekten onderzoekers onder leiding van prof. dr. Wouter van Marken Lichtenbelt (Maastricht UMC+) dat volwassenen actief bruin vet hebben. Bruine vetcellen produceren tot driehonderd keer meer warmte dan andere lichaamsweefsels. Ze bevatten een speciaal eiwit waarmee calorieën direct worden omgezet in warmte, terwijl witte vetcellen vooral dienen als energieopslag.

Bruin vet wordt geactiveerd als de temperatuur onder de 18 graden zakt. Het lichaam moet dan harder werken om warm te blijven en verbruikt meer energie. Door regelmatige blootstelling aan kou, ook wel koudetraining genoemd, kan de hoeveelheid bruin vet toenemen, wat de stofwisseling stimuleert.

3. Versterking van het immuunsysteem

Korte blootstelling aan kou kan het immuunsysteem activeren. Sommige onderzoeken laten zien dat acute blootstelling aan kou, bijvoorbeeld door in koud water te zwemmen of een koude douche te nemen, kan leiden tot tijdelijke veranderingen in het aantal witte bloedcellen in het bloed, die een rol spelen in de afweer tegen ziekteverwekkers.

Zo blijkt uit onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) dat mensen die koud douchen minder vaak ziek zijn, al zegt dat niet direct iets over het functioneren van het immuunsysteem zelf. Volgens het RIVM is het niet zozeer de kou die ons ziek maakt. Verkoudheid en griep worden veroorzaakt door virussen, niet door lage temperaturen.

4. Positieve effecten van kou op het brein

Kou heeft niet alleen invloed op het lichaam, maar ook op het brein. Volgens Psychologie Magazine zorgt blootstelling aan kou voor de afgifte van noradrenaline en endorfine. Deze spelen een rol bij bij alertheid, concentratie en stemming.

Deze hormonen kunnen ervoor zorgen dat mensen zich na een koude prikkel energieker, helderder en soms zelfs licht euforisch voelen. Ook kan kou het stresssysteem activeren en trainen, waardoor het lichaam beter leert omgaan met spanning. Mensen die regelmatig koud douchen of een winterse duik nemen, geven aan dat zij zich mentaal sterker en veerkrachtiger voelen. Metro schreef al eerder over deze positieve effecten van koud douchen en zwemmen in (ijs)koud water.

5. Betere slaap, overdag meer energie

Om in slaap te vallen, moet het lichaam eerst afkoelen. Slapen in een koele omgeving kan daarom bijdragen aan een diepere en betere nachtrust. Zet bijvoorbeeld het raam op een kiertje, zodat er voldoende ventilatie in de slaapkamer. Veel mensen die regelmatig worden blootgesteld aan kou geven daarnaast aan dat zij zich overdag energieker en alerter voelen. Metro schreef al dat slechte slapers er goed aan doen om in een koele slaapkamer te slapen. Onderzoek van de universiteiten van Montreal en Poitiers wijst uit dat zogenoemde koude therapie zorgt voor een betere nachtrust.

