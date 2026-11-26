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Advocaten: explosie Tarwekamp was geen moord

Bij de fatale explosie in een bruidswinkel aan de Tarwekamp in Den Haag op 7 december 2024 was geen sprake van moord. Dat betogen de advocaten van de vermeende opdrachtgever van de explosie donderdag. „Cliënt beoogde een afstraffing van zijn ex-vriendin, die hij van vreemdgaan verdacht”, zei een van hen. „Maar geen haar op zijn hoofd dacht eraan om haar, laat staan andere mensen, te vermoorden.” Zijn advocaten vroegen hiervoor vrijspraak. Bij de explosie kwamen zes mensen om het leven, vijf raakten gewond.

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Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag een levenslange celstraf tegen Moshtag B. (35). Justitie ziet hem als het „meesterbrein” achter de aanslag. B. heeft zijn aandeel bekend. Hij zou zijn ex-vriendin financieel hebben willen raken door haar bruidsmodewinkel te beschadigen. „Wat beperkt moest blijven tot een vernieling en wraakzuchtige brandstichting, liep uit op een tragedie van nauwelijks te bevatten omvang.”

De advocaten betoogden dat B. niet kon weten wat de gevolgen van het plan zouden zijn. „Hij voer blind op het kompas van de zogeheten professionals die hem wisten te verzekeren zo’n klus eerder bij de hand te hebben gehad.”

Geen eerwraak

De verdediging wees er bij het begin van hun pleidooi op dat eerwraak niet het motief was van B. „Omdat het niet ging om eer in de zin van trouw van de vrouw aan haar man of vriend, maar om krenking van mannelijke trots en prestige.” Ook zou het niet zijn bedoeling zijn geweest om zijn ex-vriendin om het leven te brengen. De vrouw was in Londen ten tijde van de aanslag. „Deze zaak heeft een relationele context, maar is geen femicidezaak.”

Naast het geven van de opdracht voor de explosie wordt B. ook vervolgd voor stalking, mishandeling, bedreiging en computervredebreuk. De laatste aanklacht heeft hij bekend. Voor de andere vroegen zijn advocaten vrijspraak.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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