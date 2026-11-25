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Wel plek in de kliniek, maar het budget van de verzekeraar is op: Arjan uit Zwolle staat voor een dichte deur

Maandenlang loopt Arjan* uit Zwolle rond met buikklachten, tot hij eindelijk een doorverwijzing naar een kliniek krijgt. De opluchting slaat om in verbijstering als hij een telefoontje krijgt van het behandelcentrum: zijn zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft geen budget meer. Dit jaar kan hij niet terecht, vertelt hij aan Metro.

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“Volgens mij gaat er iets niet goed in Nederland”, vindt de Zwollenaar over zijn ervaring, die niet op zich staat. Aan het einde van bijna elk kalenderjaar steekt dit probleem de kop op in de gezondheidszorg.

Waarom weigeren ziekenhuizen nieuwe patiënten van Zilveren Kruis?

Arjan vertelt aan Metro hoe hij slachtoffer werd van het systeem met budgetten en plafonds: “Ik heb buikklachten en na een tijdje stuurde de huisarts me door naar een gespecialiseerde kliniek. De huisarts verwachtte dat ik daar binnen een week of twee terecht zou kunnen.” Maar door het bereikte zorgplafond van Zilveren Kruis gaat er een streep door de afspraak. Arjan noemt de gang van zaken krom: de specialisten hebben immers gewoon plek, maar mogen hem om financiële redenen niet helpen. “Nu moet ik wachten tot januari. Heel vervelend.”

Niet alleen zelfstandige behandelcentra, ook grote ziekenhuizen zeggen in november en december dat ze de deur dicht moeten houden voor nieuwe patiënten met een bepaalde zorgverzekering. Zo kondigde de Alrijne Zorggroep, met vestigingen in Leiderdorp, Leiden en Alphen aan den Rijn, een patiëntenstop af voor de rest van het jaar voor verzekerden bij Zilveren Kruis. Omdat ook FBTO, De Friesland, Interpolis en de Christelijke Zorgverzekeraar onder deze koepel vallen, treft deze maatregel een grote groep verzekerden.

En Alrijne is niet het enige ziekenhuis dat aan de noodrem trekt. Eerder voerden ook het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Waalwijk een soortgelijke stop in voor verzekerden van Zilveren Kruis. Zelfs in de geestelijke gezondheidszorg is het raak: ggz-instellingen als Zeeuwse Gronden en Mediant beperken de instroom van nieuwe cliënten.

Zorgplafond bereikt: wat kun je als verzekerde doen?

Het is een terugkerend najaarsritueel in de Nederlandse zorg. Ook in voorgaande jaren moesten patiënten aan het einde van het jaar uitwijken vanwege bereikte zorgplafonds van hun verzekeraar. De Consumentenbond trekt dan ook al jaren aan de bel over de groeiende lijst ziekenhuizen waarmee verzekeraars zulke maximale budgetten afspreken.

Hoe kan het dat een ziekenhuis of kliniek zegt: ‘We hebben plek, maar we mogen u niet helpen’? Het antwoord ligt in de manier waarop de Nederlandse zorgmarkt is ingericht. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken jaarlijks afspraken over hoeveel zorg er wordt ingekocht. Verzekeraars werken met maximale budgetten, ook wel zorg- of omzetplafonds genoemd.

Zilveren Kruis: ‘Moeten het premiegeld goed besteden’

Zilveren Kruis verdedigt die werkwijze; het is nu eenmaal hun verantwoordelijkheid om het premiegeld goed te besteden en de zorg betaalbaar te houden. Maar de werkwijze heeft vervelende gevolgen voor mensen zoals Arjan uit Zwolle. Want als een ziekenhuis of kliniek dat jaar meer behandelingen uitvoert dan is afgesproken, wordt het plafond bereikt en krijgt de behandelaar die zorg niet meer (volledig) vergoed door de verzekeraar. En dus staan artsen en verpleegkundigen klaar, zijn behandelkamers beschikbaar, maar is de patiënt toch niet welkom.

Acute en spoedeisende zorg gaat wel altijd door en wie al in een behandeltraject zit, wordt geholpen. Net als zwangeren en kinderen. Maar wie een nieuwe verwijzing heeft voor zogeheten ‘planbare’ of niet-urgente zorg, vist achter het net. Zij moeten wachten of hopen dat hun verzekeraar via zorgbemiddeling een plekje kan vinden bij een ander ziekenhuis of behandelcentrum in de regio.

Waarom vallen patiëntenstops juist in november en december?

De timing van de patiëntenstops is geen toeval. Aan het einde van het jaar raken budgetten op, maar het is ook de periode dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen keihard onderhandelen over de contracten voor volgend jaar. Bovendien zijn de nieuwe zorgpremies bekend en oriënteren veel mensen zich op een overstap naar een andere verzekeraar per 1 januari.

Volgens zorgverslaggever Frank van Deutekom van Omroep West lijkt het naar buiten brengen van een patiëntenstop sterk op een onderhandelingstruc van ziekenhuizen. Door de verzekeraars in een kwaad daglicht te stellen tijdens het overstapseizoen, zetten ze ze onder druk voor betere deals. Dat speelt voor Zwollenaar Arjan niet mee. Hij is gewoon een patiënt die de dupe is van hoe het systeem werkt en noemt dat systeem zorgwekkend.

*In verband met privacy wilde Arjan niet met zijn achternaam genoemd worden. Die is wel bekend bij de redactie.

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Geschreven door Eva Munnik Eva is freelance verslaggever en (eind)redacteur bij televisieprogramma’s, daarnaast schrijft ze en doet ze eindredactie voor magazines. Eva schreef zeven non-fictie boeken, haar nieuwste vormt een kritische filering van de corona-aanpak: De Covidstaat. Als het even kan doet ze dat schrijven vanuit bed, in haar heerlijke appartement aan de mooiste gracht van Amsterdam. Daar woont ze met haar man, dochter en twee katten.

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