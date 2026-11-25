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Hypotheekadviseur waarschuwt huizenkopers: 20.000 euro extra voor verduurzaming kan duur uitpakken

Vanaf 2027 verandert de financiering voor verduurzaming bij bepaalde NHG-hypotheken. Voor woningen met energielabel E, F of G gaat het om 20.000 euro. Maar hypotheekadviseur Martine van Wieringen waarschuwt: extra lenen kan je maandlasten verhogen. Voor appartementen geldt deze verandering overigens niet.

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De maatregel moet het verduurzamen van woningen stimuleren. Maar: “Een lagere energierekening betekent niet vanzelf dat je totale maandlasten dalen”, weet Van Wieringen. Volgens haar is het dus belangrijk om goed te kijken naar wat zo’n extra lening je uiteindelijk oplevert.

Waarom 20.000 euro extra hypotheek je maandlasten kan verhogen

Wie verduurzaming meefinanciert in de hypotheek, krijgt te maken met een hogere hypotheekschuld. Je betaalt daardoor meer rente en aflossing. Daar staat een verwachte besparing op je energierekening tegenover, maar die kan in de praktijk tegenvallen.

Hoeveel je daadwerkelijk bespaart, hangt onder meer af van je energieverbruik, de energieprijzen en hoe goed een installatie presteert. Bovendien kan het voorkomen dat een installatie aan vervanging toe is, terwijl je de lening nog aan het afbetalen bent. Ook iets om rekening mee te houden is dat je maximaal twee jaar de tijd hebt om het verduurzamingsbudget te besteden. In de tussentijd staat het geld op een apart depot. “Zolang het geld in een depot staat, bespaar je nog geen energie, terwijl je hypotheekschuld wel hoger is”, legt Van Wieringen uit.

Wanneer levert extra lenen voor isolatie wél geld op?

Of het slim is om extra geld te lenen, verschilt per woning en huishouden. Zo kan het isoleren van een slecht geïsoleerde woning een interessante investering zijn. De hypotheekadviseur raadt aan om vooraf te laten berekenen hoeveel de verduurzaming kost en hoeveel je naar verwachting bespaart op je energierekening. Vervolgens kun je die besparing afzetten tegen je extra hypotheeklasten. „Neem daarbij ook subsidies, onderhoud en de levensduur van installaties mee.”

Overigens hoeft verduurzamen niet alleen interessant te zijn voor je portemonnee. Minder tocht, een aangenamere temperatuur in huis en een lagere CO₂-uitstoot kunnen eveneens redenen zijn om te investeren in je woning. Het belangrijkste is volgens Van Wieringen dat je kiest voor maatregelen die bij jouw woning én financiële situatie passen. Extra lenen ‘simpelweg’ omdat het kán, is dus niet per definitie verstandig.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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