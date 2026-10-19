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Krijgen we binnenkort al winterweer? Dit zeggen de voorspellingen voor de komende weken

De herfst is inmiddels in volle gang en de winter komt steeds dichterbij. Maar moeten we binnenkort al rekening houden met nachtvorst en misschien zelfs een winterse bui? Of kunnen we de dikke winterjas voorlopig nog in de kast laten hangen? Weeronline heeft de verwachtingen voor de komende weken bekeken.

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De eerste helft van oktober verliep behoorlijk zacht. We konden regelmatig genieten van de zon en van echt koud herfstweer was nauwelijks sprake. Toch lijkt daar de komende dagen verandering in te komen. Volgens Weeronline draait de wind naar het oosten, waardoor koelere en drogere lucht ons land bereikt. Dat betekent niet dat we meteen staan te bibberen van de kou, maar de temperaturen gaan wel iets omlaag.

Kans op nachtvorst in oktober

Overdag wordt het de komende dagen zo’n 11 tot 15 graden. Dat is ongeveer normaal voor deze tijd van het jaar, of net iets frisser. Vooral ’s nachts kan het behoorlijk afkoelen. In het binnenland kan de temperatuur plaatselijk zelfs richting het vriespunt zakken.

Toch hoeven we niet alleen maar rekening te houden met grijze luchten en regen. Op een paar buien na blijft het de komende dagen vaak droog en laat ook de zon zich regelmatig zien. Wie hoopt op een vroege winter, sorry alvast, moet alleen niet te enthousiast worden. De koudere periode lijkt namelijk van korte duur.

Eind oktober wordt het weer zachter

In de laatste week van oktober draait de wind volgens Weeronline waarschijnlijk naar het zuiden of zuidwesten. Daarmee stroomt opnieuw zachtere, maar ook vochtigere lucht Nederland binnen. De temperaturen kunnen daardoor weer oplopen tot boven de 15 graden. Best aangenaam voor eind oktober, zou je denken. Alleen komt dat zachte weer niet zonder regen.

Volgens het weerbureau moeten we in de laatste dagen van de maand namelijk regelmatig rekening houden met buien en regengebieden. De paraplu kun je dus maar beter bij de hand houden.

En brengt november dan winterweer?

Ook voor november hoeven winterliefhebbers voorlopig niet op veel te rekenen. Volgens de huidige maandverwachting blijft het waarschijnlijk zachter dan normaal, met temperaturen die overdag tussen de 10 en 15 graden liggen.

Ook ’s nachts blijft het kwik meestal ruim boven het vriespunt. Wel lijkt november behoorlijk wisselvallig te worden. Vanuit het zuidwesten kunnen regelmatig buien overtrekken en ook de wind kan af en toe flink aantrekken. Of we daadwerkelijk een herfststorm krijgen, is volgens Weeronline nog niet te zeggen.

Er is overigens nog een kleine kans dat het weer toch een andere kant op gaat. Sommige weermodellen voorspellen namelijk een noordelijke of oostelijke wind, waardoor koudere lucht Nederland kan bereiken. Maar die voorspellingen zijn voorlopig in de minderheid.

Wie zit te wachten op sneeuw, ijs of andere winterse taferelen, zal dus waarschijnlijk nog even geduld moeten hebben. Voorlopig lijkt vooral zacht en wisselvallig herfstweer op het programma te staan.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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