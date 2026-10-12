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De herfst verrast: herfst- en lenteachtig in één deze week

Wie deze week naar buiten gaat, krijgt van alles voorgeschoteld. Van frisse ochtenden en grijze luchten tot volop zon en temperaturen die eerder bij de nazomer passen. Vooral donderdag wordt het opvallend warm voor oktober, met in het zuiden mogelijk 21 graden. Maar de paraplu kan nog niet definitief de kast in.

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De herfst laat zich deze week van twee kanten zien. Hoewel er af en toe regen of motregen valt, krijgen we ook genoeg momenten waarop de zon zich laat zien. En dat is goed nieuws voor iedereen die deze week vakantie heeft of nog even van het zachte weer wil genieten.

Herfst begint met flink wat zon

Vandaag begint op veel plaatsen zonnig, al kan er lokaal nog wat mist hangen. In het noorden is een enkele bui mogelijk, maar die verdwijnt in de loop van de ochtend. Na een koude nacht, waarin het in het zuiden plaatselijk zelfs vroor aan de grond, loopt de temperatuur langzaam op.

In de middag is het prima herfstweer. De zon krijgt volop ruimte en het blijft droog. Op de Waddeneilanden wordt het zo’n 16 graden, terwijl de thermometer in het midden van het land 17 graden aanwijst. In het zuiden kan het plaatselijk 18 graden worden.

Gevolgd door een grijze dag…

Wie morgen de deur uitgaat, doet er verstandig aan een jas mee te nemen die tegen een spatje regen kan. Vanuit het westen trekken wolken over het land en verspreid valt lichte regen of motregen.

Toch is het allesbehalve koud. De temperatuur stijgt naar 17 graden in het noordoosten en ongeveer 19 graden in de Randstad en het zuiden. Pas tegen de avond klaart het in het uiterste westen voorzichtig op.

Zon maakt comeback

Vanaf woensdag ziet het weerbeeld er een stuk vriendelijker uit. In vrijwel het hele land zijn flinke zonnige perioden en blijft het droog. Vooral voor vakantiegangers in het noorden is dat goed nieuws. Met temperaturen tussen de 17 en 19 graden is het aangenaam buiten.

Donderdag lijkt vervolgens de warmste dag van de week te worden. De zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 18 graden in het noorden en mogelijk 21 graden in het zuiden. Daarmee voelt het eerder als een laatste vleugje nazomer dan als een doorsnee oktoberdag.

Vrijdag komt de regen terug

Lang duurt het warme en zonnige weer niet. Vrijdag neemt vanuit het westen de bewolking opnieuw toe. Vanaf de middag kan er aan de kust af en toe regen of motregen vallen.

Ook de temperatuur gaat iets omlaag. In het noorden wordt het ongeveer 16 graden, terwijl Limburg mogelijk nog 18 graden haalt.

De conclusie? De herfstjas blijft deze week handig, maar de zonnebril mag zeker ook mee. Vooral woensdag en donderdag lijken uitstekende dagen om nog even naar buiten te gaan en van het zachte oktoberweer te genieten.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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