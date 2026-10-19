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Kinderopvang wordt in 2027 nóg duurder: vooral ouders met een laag inkomen betalen straks meer

Kinderopvang wordt in 2027 naar verwachting opnieuw duurder. Volgens oudervereniging BOinK stijgen de tarieven harder dan de maximale vergoedingen. Vooral ouders met een laag inkomen merken dat: in een rekenvoorbeeld lopen hun maandkosten op van 70 naar 80 euro.

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BOinK doet jaarlijks onderzoek naar de uurtarieven van kinderopvangorganisaties in Nederland. Dit jaar zijn er 400 locaties door het hele land onderzocht. Zowel de kosten voor dagopvang als de buitenschoolse opvang (bso) zijn gestegen.

Kinderopvang kost gemiddeld 11,82 euro per uur, maar toeslag geldt tot 11,23 euro

Het gemiddelde uurtarief voor de dagopvang bedraagt dit jaar 11,82 euro, terwijl maar 11,23 euro wordt vergoed. Voor de bso liggen de uurtarieven gemiddeld op 10,70 euro, terwijl 9,98 euro wordt vergoed. „Daarmee ligt het gemiddelde tarief respectievelijk 5,3 procent en 7,2 procent boven de vergoeding waarop ouders recht hebben. Inmiddels duidelijk boven het maximale toeslagtarief.”

Volgens BOinK rekent het merendeel van de organisaties boven het maximale toeslagtarief, en dat verschil zal volgend jaar naar verwachting nog groter worden. „De door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vastgestelde voorlopige maximumuurprijs ligt in 2027 dan de gemiddelde uurprijs in de sector in 2026. Hierdoor wordt kinderopvang in 2027 opnieuw duurder voor ouders met een lager inkomen.”

Ook komen er in 2028 en 2029 nog voorgenomen verlagingen van het vergoedingspercentage aan.

Waarom ouders met een laag inkomen in 2027 mogelijk 10 euro extra betalen

De stijgende kosten voor kinderopvang treffen met name lage huishoudens. Dat zit als volgt: huishoudens met een laag inkomen krijgen 96 procent van 11,23 euro vergoed, maar gaan naar verwachting in 2027 meer betalen door de verhoging van uurtarieven. Huishoudens met een hoog inkomen betalen een hoger bedrag per uur aan kinderopvang, maar voelen een verhoging van de uurtarieven dus ook minder heftig.

Naar verwachting worden de uurtarieven volgend jaar 3,7 tot 4,9 procent duurder. Dat zou voor volgend jaar een prijsstijging van 11,82 naar 12,32 euro kunnen betekenen. Ouders met de laagste inkomens betalen in dat geval geen 70, maar 80 euro per maand voor twee dagen opvang per week.

Utrecht is met 12,84 euro per uur duurder dan Amsterdam en Rotterdam

Overigens lijkt het ook een verschil te maken in welke provincie of in welke stad ouders wonen. Zo betalen mensen in de provincie Noord-Holland de hoogste prijs voor kinderopvang: 12,20 per uur. Ouders in Groningen betalen met 11,34 per uur juist relatief het minste. Overijssel zit met 11,81 juist zo goed als gemiddeld.

Tussen de vier grootste steden van Nederland zitten ook nog een aantal bijzondere verschillen. Zo betalen ouders in Utrecht het meeste geld voor kinderopvang: 12,84 per uur. Amsterdam volgt daarop met 12,74 per uur. Ouders in Rotterdam betalen van de G4 juist het minste: zij leggen 11,66 per uur neer.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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