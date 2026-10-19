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Petra (55) heeft lipoedeem en betaalde 25.000 euro voor behandeling: ‘Ik wilde van de pijn af’

Petra Nieuwveld (55) leefde jarenlang met pijnlijke armen en benen door lipoedeem, terwijl ze vooral te horen kreeg dat ze moest afvallen. Uiteindelijk betaalde ze 25.000 euro aan behandelingen om van de ergste pijn af te komen. „Mensen zeggen: val gewoon af. Was het maar zo makkelijk.”

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Petra: „Alsof je benen vol lood zitten, zo voelt lipoedeem. Het doet ook pijn: als ik mijn benen na lang staan of zitten aanraak, zijn ze net een blauwe plek. Zou je alleen mijn bovenlichaam zien, dan verwacht je niet dat mijn onderlichaam forser is. Boven heb ik maat 40, onder 44. Kleding passen is voor mij moeilijk, en warme zomerdagen zijn geen pretje. Korte rokken draag ik niet. Op het strand leg ik altijd een handdoek over mijn bovenbenen.

Er bestaan veel vooroordelen over forse mensen. Toen ik op mijn zwaarst was, zeiden mensen: ‘Ga gewoon sporten’ of ‘leef dan ook gezond’. Zelfs de huisarts zei: ‘U bent gewoon te dik, u moet afvallen’. Dat voelde als een klap in mijn gezicht. Potverdorie, dacht ik, maar ik kan hier écht niks aan doen. Ik had alles geprobeerd: dieetshakes, keto, zelfs helemaal niet eten. Ik sportte vijf keer in de week, en toch bleef ik dik. Ik snapte er niets van: wat was dit toch?”

Petra’s lipoedeem verergerde rond haar 25e: ‘Mijn benen werden steeds forser’

Petra: „Als tiener was ik al wat gezetter dan mijn vriendinnen. Rond mijn 25ste begon de aandoening te verslechteren. Mijn benen en ook armen werden steeds forser. Toen ik op mijn 28ste ging trouwen, kreeg ik veel jurken niet eens over mijn heupen, terwijl ze rond mijn borstomvang en taille mooi aansloten. Destijds maakte ik me daar niet druk om: ik dacht gewoon dat ik moest afvallen. Dus ging ik meer sporten en gezonder eten, wat een beetje hielp.

Anderhalf jaar later werd ik zwanger. De zwangerschapskilo’s zijn er nooit meer afgegaan, ondanks dat ik gezond leefde. Mijn bovenbenen waren niet alleen duidelijk forser dan mijn bovenlichaam, maar begonnen ook zeer te doen. Alsof ik me hard gestoten had. Ik nam een maagballon: die vult deels de maag, waardoor je minder honger hebt. Daarmee viel ik acht kilo af, maar mijn armen en benen bleven hetzelfde. Toen begon ik wel te vermoeden dat er iets niet klopte.”

Rond de overgang werd Petra’s lipoedeem erger: eindelijk kwam er een diagnose

Petra: „Lipoedeem kan verergeren onder invloed van hormonale schommelingen. Rond de overgang zag ik bijna drie cijfers op de weegschaal. Ik dacht nog altijd dat ik gewoon te dik was, en dus overwoog ik als laatste redmiddel een maagverkleining. Tot een vriendin zei: ga eens naar een oedeemtherapeut. Zelf heeft zij lipoedeem en lymfoedeem en koos zij voor liposuctie. Vanwege het financiële plaatje én de pijn was ik eerst terughoudend. Maar ik was ten einde raad, dus ik ging. De oedeemtherapeut bekeek mijn benen, voelde eraan en zei: ‘Dit is lipoedeem’.

Ik schrok van die diagnose. Hoe zou mijn toekomst eruitzien? Zou ik later nog kunnen traplopen? En wat zou het financieel voor me betekenen? Mijn therapeut behandelde me eerst twee keer per week met lymfedrainage. Dat verminderde de pijn. Maar voor langdurige verlichting zou mogelijk liposuctie nodig zijn. Eén liposuctiebehandeling kost al duizenden euro’s, en ik zou er meerdere nodig hebben. Maar omdat ik niet langer met pijn door het leven wilde gaan, besloot ik ervoor te gaan.”

Petra betaalde 25.000 euro voor liposuctie: ‘De pijn was bijna weg’

Petra: „Hoewel mijn huid en het onderliggende vetweefsel werden verdoofd, vond ik de behandeling geen pretje. Het voelde alsof ik een urenlange stroomstoot kreeg. Maar het werkte. Ik werd slanker in mijn armen en benen en na de behandelingen was de pijn nagenoeg weg. Dat laatste vond ik het belangrijkst: ik wil mobiel zijn en kunnen bewegen, zonder die continu pijn. Dat ik in plaats van maat XXXL nu maat L heb, is fijn, maar niet waar ik het in de eerste plaats voor deed.

Wat ik frustrerend vind, is dat er bij lipoedeem vaak geen aandacht is voor de pijn en de beperkingen die de aandoening kan veroorzaken. Huisartsen verwarren de aandoening met ‘normaal’ overgewicht. Daardoor duurt het vaak tientallen jaren voordat vrouwen de juiste diagnose krijgen. En omdat volgens verzekeraars onvoldoende is aangetoond dat liposuctie bij lipoedeem effectief is, wordt deze behandeling niet vergoed.

Zelf heb ik er al mijn spaargeld voor opzijgezet: zo’n 25.000 euro. Veel vrouwen hebben de financiële middelen niet om een behandeling zelf te betalen. Ondertussen worden zij soms ernstig beperkt door lipoedeem. Sommigen kunnen nauwelijks lopen. Dat voelt wrang. Zeker omdat er voor andere aandoeningen die verband houden met overgewicht wél behandelingen worden vergoed.’

Ook na liposuctie houdt Petra (55) klachten door lipoedeem

Petra: „Aan mijn leefstijl heeft het in elk geval nooit gelegen. Ik heb vroeger intensief aan waterpolo en badminton gedaan. Sinds 2008 ben ik sportinstructeur. Ik ben niet de doorsnee slanke sportinstructeur in een strak pakje. Liever draag ik wijde T-shirts en lange broeken, want mijn armen en benen zullen altijd forser blijven. Van maatje 38 kan ik alleen maar dromen.

Lipoedeem zal altijd onderdeel van mij blijven. Als ik lang sta of zit, komt de pijn terug. Dan gaan ’s avonds de benen omhoog en masseer ik ze. Soms draag ik een compressiebroek, die het drukkende gevoel vermindert. Het is een hele klus om die aan te trekken, maar ik heb er baat bij.

Het gebeurt nog steeds dat mensen me nakijken. Dat doet wat met me. Het confronteert me er steeds weer mee dat ik er anders uitzie dan anderen. Maar ik heb veel minder pijn en ik voel me gezond: dat gaat voor mij boven alles.”

Dermatoloog Christiaan Bakker: ‘Lipoedeem is niet hetzelfde als overgewicht’

Dermatoloog Christiaan Bakker van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten is werkzaam in het Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde en is gespecialiseerd in lipoedeem. „Lipoedeem bestaat uit een ongelijke vetverdeling en pijnklachten. Vooral het onderlichaam is vaak stevig. Lipoedeem is niet hetzelfde als overgewicht. Ook vrouwen die gezond eten, voldoende bewegen en geen overgewicht hebben, kunnen de aandoening hebben.”

Bakker vervolgt: „Naar schatting heeft 1 tot 6 procent van de vrouwen lipoedeem. Lipoedeem komt niet voor bij mannen. De precieze oorzaak is nog onbekend, al zijn er aanwijzingen voor een hormonale en erfelijke component. De diagnose stellen is niet altijd eenvoudig, omdat de klachten kunnen lijken op die van andere aandoeningen. Ik adviseer patiënten om een dermatoloog te bezoeken, die andere aandoeningen, zoals spataderen, kan uitsluiten.

Afvallen kan bij lipoedeem, maar de ongelijke vetverdeling blijft vaak bestaan. Behandelingen bestaan onder meer uit krachttraining, conditieopbouw en compressiekleding om pijnklachten te verminderen. In sommige gevallen is liposuctie een optie. Deze behandeling kan de pijn verminderen en de lichaamsverhoudingen veranderen. Vergoeding van liposuctie vanuit de zorgverzekeraar is ingewikkeld, omdat lipoedeem lastig vast te stellen is en de behandeling kostbaar is. Als er in de toekomst al een vergoeding komt, zal die, vrees ik, beperkt blijven tot patiënten met zeer ernstige klachten.”

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Geschreven door Dewi Hoijtink Schrijven over gewone mensen, dat doet Dewi het liefst. Na haar studie Taal en Communicatie leerde ze in de lokale journalistiek dat de mooiste verhalen gewoon op straat liggen. Sinds begin 2023 werkt ze als freelance journalist en schrijft ze voornamelijk human interest-verhalen voor (online) magazines.

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