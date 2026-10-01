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Bijna 1 op de 3 ouders moet uitje met kind afzeggen door geldgebrek: 40 procent voelt zich schuldig

Bijna een op de drie ouders moest het afgelopen jaar een uitje of vakantie met hun kind afzeggen vanwege geldgebrek. Uit onderzoek van Avis blijkt bovendien dat 40 procent van de ondervraagden zich schuldig voelt tegenover hun kinderen.

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18,4 procent bezocht familie of vrienden buiten de eigen woonplaats minder, omdat vervoer te duur, lastig of niet beschikbaar was.

40 procent van ouders voelt zich schuldig tegenover kinderen door geldzorgen

Ruim 800.000 huishoudens in Nederland leven onder de armoedegrens, waardoor ruim 230.000 kinderen in armoede opgroeien. Hun leefwereld blijft vaak beperkt tot hun eigen buurt, waardoor ze ervaringen missen die belangrijk kunnen zijn voor hun ontwikkeling.

Ook voor ouders is het moeten annuleren – of het überhaupt niet kunnen boeken – van een dagje uit een bron van stress. 48,9 procent vindt het verdrietig of jammer, 40,1 procent voelt zich schuldig tegenover de kinderen en 22,9 procent ervaart stress of zorgen. Tegelijkertijd zoeken veel gezinnen naar alternatieven: 58,6 procent bedenkt activiteiten die weinig of niets kosten en 39,2 procent zoekt actief naar gratis mogelijkheden.

Om ervoor te zorgen dat kinderen toch mee kunnen doen in de maatschappij, is Avis samen met Stichting Het Vergeten Kind de actie Voor Elkaar gestart. Het komende jaar regelt het autoverhuurbedrijf daarom meerdere keren per maand een dagje weg, inclusief huurauto, voor gezinnen die het minder breed hebben. Aanmelden voor zo’n dagje uit kan via deze link.

53 procent wil vaker een weekendje weg, 42 procent naar een pretpark

Van de gezinnen die het niet zo breed hebben, heeft meer dan de helft het afgelopen jaar minimaal één uitje afgezegd. Ruim een derde moest dat zelfs meerdere keren doen. 53,4 procent zou graag vaker een weekendje weg gaan, 47,9 procent verlangt naar een vakantie en 42,4 procent wil graag een pretpark bezoeken. Voor 25,3 procent staat de dierentuin hoog op de wensenlijst.

„Kinderen hebben recht op positieve ervaringen en fijne momenten met hun gezin. Juist voor gezinnen die financieel, emotioneel en sociaal onder druk staan, kunnen zulke momenten van grote betekenis zijn. Wanneer de spanning van thuis losgelaten kan worden en er met aandacht voor elkaar nieuwe herinneringen worden gemaakt, krijgen gezinnen de mogelijkheid om weer op te laden. Zo hebben zij weer meer energie om met de zorgen om te gaan. Dankzij deze samenwerking kunnen we meer gezinnen bereiken en hen iets geven om samen naar uit te kijken”, aldus Margot Ende – van den Broek, directeur van Stichting Het Vergeten Kind.

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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